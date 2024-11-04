快訊

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

教育零拒絕／融合教育放生特教？錯過黃金早療期代價大

不生小孩是共識！他想靠「捐精」賺8千 妻卻大怒：看不起你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因考慮「捐精」賺8千，惹怒妻子。示意圖／ingimage
一名網友因考慮「捐精」賺8千，惹怒妻子。示意圖／ingimage

婚後不生的家庭愈來愈多，一名男網友表示，他們夫妻倆就有不生小孩的共識，然而自己在網路上看到「捐精可以拿8千元」的消息後，想說不無小補，列入考慮，沒想到妻子卻因此生氣。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，他想在30歲之前捐精獲得一些額外收入，並計劃之後結紮。然而，他的妻子卻相當生氣，「她覺得我為了8千去捐精，很看不起我，為什麼會有這種正常人不會有的想法」。看到妻子反應這麼大後，他也發文詢問其他人意見，想知道究竟是自己的問題，還是妻子過於激動。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「可以幫助人為什麼不好？我是不懂啦！你們就是價值觀不一樣而已」、「沒有一個男人可以拒絕打手槍領8千的」、「如果是我老公，捐個精就可以賺8千，那多捐幾次也沒關係，只是會確認捐贈過程是否合法，無後顧之憂」。

也有另一派網友能夠理解原PO妻子的想法，「我覺得她是無法接受你在世界某處有小孩，雖然依照台灣法律要找到生父有難度，但並非不可能，她只是怕很多年後麻煩而已」、「我不希望我老公在外有小孩，雖然是捐精，但那個小孩一半基因就是我老公的，無法接受」、「為了8千，讓世界上多一個跟陌生人的小孩，有點出軌的詭異感」。

另外，所謂的捐精可以賺錢，是指符合捐精且成功捐精者會有「營養補助費」8千元，但這不代表可以常常這樣做，因為捐精只要有一次受孕活產，捐精者就必須停止捐贈。捐精者捐贈後滿6個月（愛滋病空窗期）還必須配合抽血做檢驗複查。

根據茂盛醫院生殖醫學中心網站顯示，捐精條件與規定如下：

一、年齡介於20至40歲之間。

二、沒有傳染性疾病，包括梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等。

三、沒有遺傳性疾病，例如染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等。

四、身高超過165公分、學歷高中以上，BMI值希望控制於18～24之間。

愛滋病 捐精

延伸閱讀

代駕假好心幫顧錢包 趁勢偷走2千大鈔！苦主已報警曝始末

搶不到周杰倫票？工程師設計「爬進下水道聽演唱會模擬器」網暴動

5旬男反覆血便2個月 醫拿大腸鏡檢查一「督」進去驚：是直腸癌

強迫症發作？老翁悠遊卡儲值40元湊1萬整數 網全看傻：爺奶都這樣

相關新聞

不生小孩是共識！他想靠「捐精」賺8千 妻卻大怒：看不起你

婚後不生的家庭愈來愈多，一名男網友表示，他們夫妻倆就有不生小孩的共識，然而自己在網路上看到「捐精可以拿8千」元的消息後，想說不無小補，並列入考慮，沒想到妻子卻因此生氣。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

秋日微醺／盧素梅｜英國PUB那些人那些事

農作物收成的秋天，亦是葡萄酒熟成、開瓶的季節，當十一月份歐洲的酒莊揭開木桶，歡慶「酒類的聖誕節」時，您知道酒的淵源歷史嗎？聯副特選五篇文章，談及飲酒禮儀、醫療材料，以及文學家和酒的關係，邀您以文字品賞這富有神祕性的飲品。 【精彩語錄】 就這樣，我試著融入PUB的交流文化，發現多數歐洲學生對東方事物很好奇，會問我很多關於台灣的事……

【11月文學相對論（上）】吳懷晨×吳緯婷／旅人，與他的動盪國界？──魔幻安地斯vs.電子巴別（上）

乍聽政變那一刻，瓦列赫的詩句「遠方從來不曾威脅得這麼近／火從來不曾如此逼真地扮演它」不曾如此靠近……

【海邊的生活5-2】董逸馨／在海邊，開一間南萌咖啡館

●有點執著的傻瓜

阡陌／手

早晨，尖峰時間，桃園機場捷運開往台北車站的普通班車，擠滿乘客。

蘇惠昭／有時候花有時候鳥：塔塔加的禮物

如果可以，我願意每個月去塔塔加住上幾天幾夜，或者從排雲登山服務中心慢悠悠晃到塔塔加鞍部的玉山主峰登山口，或者由鹿林山登山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。