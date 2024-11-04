不生小孩是共識！他想靠「捐精」賺8千 妻卻大怒：看不起你
婚後不生的家庭愈來愈多，一名男網友表示，他們夫妻倆就有不生小孩的共識，然而自己在網路上看到「捐精可以拿8千元」的消息後，想說不無小補，列入考慮，沒想到妻子卻因此生氣。貼文曝光後，也引起留言區熱議。
原PO在Dcard發文表示，他想在30歲之前捐精獲得一些額外收入，並計劃之後結紮。然而，他的妻子卻相當生氣，「她覺得我為了8千去捐精，很看不起我，為什麼會有這種正常人不會有的想法」。看到妻子反應這麼大後，他也發文詢問其他人意見，想知道究竟是自己的問題，還是妻子過於激動。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「可以幫助人為什麼不好？我是不懂啦！你們就是價值觀不一樣而已」、「沒有一個男人可以拒絕打手槍領8千的」、「如果是我老公，捐個精就可以賺8千，那多捐幾次也沒關係，只是會確認捐贈過程是否合法，無後顧之憂」。
也有另一派網友能夠理解原PO妻子的想法，「我覺得她是無法接受你在世界某處有小孩，雖然依照台灣法律要找到生父有難度，但並非不可能，她只是怕很多年後麻煩而已」、「我不希望我老公在外有小孩，雖然是捐精，但那個小孩一半基因就是我老公的，無法接受」、「為了8千，讓世界上多一個跟陌生人的小孩，有點出軌的詭異感」。
另外，所謂的捐精可以賺錢，是指符合捐精且成功捐精者會有「營養補助費」8千元，但這不代表可以常常這樣做，因為捐精只要有一次受孕活產，捐精者就必須停止捐贈。捐精者捐贈後滿6個月（愛滋病空窗期）還必須配合抽血做檢驗複查。
根據茂盛醫院生殖醫學中心網站顯示，捐精條件與規定如下：
一、年齡介於20至40歲之間。
二、沒有傳染性疾病，包括梅毒、淋病、愛滋病、B型肝炎、C型肝炎、披衣菌威染等。
三、沒有遺傳性疾病，例如染色體異常、癲癇、血友病、地中海型貧血、糖尿病、色盲等。
四、身高超過165公分、學歷高中以上，BMI值希望控制於18～24之間。
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