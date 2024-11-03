她列工程師男友優點狂讚「不用擔心會亂來」 釣出一票苦主曝經驗

多數人對工程師的刻板印象通常為木訥、話少，不懂得逗女生開心，也因此不少工程師的戀愛經驗都是屈指可數。不過有女網友分享「工程師男友的五大優點」，包括工作環境都是男生，不用擔心亂來；上班時間都在電腦前，很好找人；電話很快就會接等等，其他人卻不以為然，有苦主留言「我前任就是，表面看起來超單純，結果背地裡嫖妓、外遇、約炮…呵呵」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，自己最近交到一名工程師男友，她發現身為工程師有五大優點：第一，工作環境男生居多，不用擔心他亂來；第二，上班時間整天都會在電腦前，所以很好找人；第三，電話很快就會接，因為他本來就要on call，不然就是有問題。

第四，原PO工作有許多重複性的行政雜事，男友幫她寫了一個系統，讓她辦事效率提升非常多，原PO大讚「我只要匯入檔案，一分鐘可以跑好幾十筆資，之後再下載檔案就完成了，工程師智商應該都超高」；第五，她買電腦後開出需要的功能清單，男友只花了一天就灌完所有軟體。

然而不少人對她的言論不以為然，紛紛吐露自身悲慘經驗，「妳先看完他的手機再發文一次」、「工程師…我前任就是，表面看起來超單純 結果背地裡嫖妓、外遇、約炮…呵呵」、「看起來是第一次交男友，就不戳破粉紅泡泡了」、「我前男友也是工程師，我也想說他交友、工作環境單純，結果還是被我抓到跟女生講電話，笑死」、「前男友也是工程師，結果偷吃同公司PM（產品經理或專案經理）」。

不過也有網友替原PO打氣，「怎麼留言一大堆說工程師很渣的？只是剛好遇到吧，各行各業都有很渣的人啊，工程師莫名背罵名真可憐，我男友也是工程師，推一個」、「留言真的很恐怖欸，狂幫不認識的工程師貼標籤」。