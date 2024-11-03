老公沒幫付房貸⋯離婚向她討500萬房屋增值費 網全怒了

婚前買房屬於自己的財產，若結婚後又離婚並不需與另一半共享。有人妻近日鬧離婚，老公竟要求她給予500萬的房屋增值費，然而這棟房子的頭期款是她的家人出錢，後續貸款也是她自己負擔，老公並沒有幫忙繳款。其他人一聽氣炸，直呼「看來他一直垂涎妳的房子，那是婚前財產，跟他無關」。

一名人妻在臉書社團匿名公社發文表示，她在婚前買了一棟透天厝，頭期款是家人出資，後續貸款則是自己負擔。她說老公沒有幫忙繳款，想不到近日兩人吵架鬧離婚，老公要求清楚算帳，還說「不用算其他的，就只要算透天這間房子的就好」。

原PO的老公表示「小孩歸他」，要求她每月付撫養費，加上透天厝有增值，因此要支付他500萬的增值費。原PO問，「房子是婚前買的，頭期款也我家人幫忙付的，後面的貸款也是我自己繳的，有繳款紀錄，雖然房子真的有增值，離婚後我是不是真的要付他500萬增值的費用？」

留言一面倒替原PO抱不平，「妳都說頭期是家人繳的，貸款是妳付的，還要給他蹭什麼？」、「他想錢想瘋了嗎？」、「聽他在放屁，妳沒跟他說『你敢說我還不敢聽』」、「別被唬住了」、「跟他說：做夢去」、「透天他沒份，妳根本不用給他錢，妳生小孩、坐月子的辛苦也叫他跟妳A啊！叫他吐錢出來」、「就算是婚後財產，他沒付貸款也不用給他好嗎？」、「房子屬於婚前財產，跟他半毛錢沒關係」、「離婚的話，一切都看協議書備註欄寫什麼，都是有法律權利的，還沒離的話都是講心酸的，不過都這樣了，離一離比較清心」、「算盤打得很好，要了孩子還要妳付錢，要不反過來，妳要孩子，他付撫養費」。