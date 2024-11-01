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女婚前買房想留給家人住「男生會接受嗎？」 眾人1重點：別結了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想問如果女方婚前買房子並且想留給家人住，結婚後每個月只給家用一萬元，男生能接受嗎？貼文引起眾人熱議。 示意圖／ingimage
原PO想問如果女方婚前買房子並且想留給家人住，結婚後每個月只給家用一萬元，男生能接受嗎？貼文引起眾人熱議。 示意圖／ingimage

不論夫妻或情侶，買房前必須商量好由誰負責購買、貸款，才不會事後引來爭議。有一名網友發文問大家，如果房子是女方婚前買的並且是自己貸款，婚後想保留給家人住，家用也只給1萬初，這樣男方能接受嗎？貼文一出引起熱議，眾人看法兩極。

原PO在PTT發文提問，如果女方婚前買了房子跟家人一起住，房子是她的，貸款也是她自己付，婚後想繼續保留給爸媽住，也當作儲蓄和留給未來的孩子，這樣男方會接受嗎？原PO說女方目前的貸款是1萬8，也承諾結婚後會幫忙分擔新家庭的家用，只是可能只能給1萬初，讓他想問問大家有什麼看法。

貼文一出引起兩極看法，有人表示可以接受，「感覺是很正常的作法」、「男性不需承擔生殖責任，是我我會接受」、「我就這樣呀！婚前買的房貸款我付，給家中長輩住，老公是能接受的」、「女方給家用已經不錯了，還嫌？」、「我是會接受啦，如果在意只有1萬初給新家庭用，那你也出差不多的金額，剩下自己留下來不就好了」、「看人，我是男的，我覺得經濟充足就可以」。

也有網友不看好，「說真的有疑慮就不要結，這個房貸未來只是轉嫁到男方身上而已」、「為了房貸結婚真實際，房貸付完了怎麼處理？」、「聽起來兩邊都不有錢，有錢不會在意對方那點錢或那間沒什麼價值的房子，自己條件都不好，又為了對方1、2萬在那邊機歪，乾脆不要結了吧」。

其中不少人對於只給1萬當家用覺得太少，「新家庭只出1萬多還要養小孩？」、「新家庭的家用只能給1萬在北部是很少的，如果伴侶公平起見也是給1萬，那2萬的家用只能租屋，而且不可能再養小孩」、「1萬差不多一個人的生活費，不小心超過1萬多很多也是很正常的，等於沒有付到什麼新家庭的費用可言」、「1萬初太少了，怎麼會不影響」、「家庭費用1萬初？你問如果是你o不ok就有答案了」。

結婚 買房

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