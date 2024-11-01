怕比自己優秀？她疑頂大男為何喜愛「學歷低」女性 網：無關學歷

在感情世界中，「學歷」只是其中一項背景，並不代表一個人的價值。一名女網友發文詢問，她發現身邊很多頂大的男性朋友都會跟技職或私立學校的女生在一起，感到很疑惑，因此詢問網友：「女生的學歷對男生而言，到底是什麼呢？」

一名女網友在Dcard發文，她發現身邊很多頂大的男生朋友都會跟技職或私立學校的女生在一起，她並沒有說這些學校不好的意思，但如果是她，成績好應該是「必要」的擇偶條件，她和男生聊天也發現男性都會怕女生比自己優秀或賺得比自己多，會因為這些而感到自卑或有疙瘩。

原PO好奇，學歷或成績對於男生擇偶會有什麼關聯？是跟聰明的人交往有共同話題聊天頻率對得到，還是不想跟聰明的人交往因為自己會自卑或覺得「難以掌控」呢？對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為擇偶和「學歷」無關，「學歷不等於人品不等於內涵，最相關的其實就是收入而已，所以學歷對多數男生來說都不是必要條件」、「女生學歷根本不重要啊」、「自從遇到高學歷男後，發現他超級小氣又愛計較後，就覺得學歷作為擇偶條件完全不重要」、「如果是美女內心端莊，溫柔漂亮善解人意，就算是普通大學學歷也能被多數男性接受」。

不過也有網友認為，女性也偏愛學歷高的，影響男性擇偶標準，「女生大多也喜歡比自己學歷高的」、「頂大女生很多條件開很高，對一個男大生或剛畢業的新鮮人來說，是不可能滿足頂大女要求的求偶條件的，反而是科大女懂得看到頂大男的潛力」。