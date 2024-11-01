男友媽見她在洗碗吐1句引來爭議 眾人反關注年齡差：好猛哦

通常情侶在交往期間都會和雙方家長見面，不過有一名女網友和男友同居，日前男友的媽媽來家裡，因為兩人是第一次碰面，對方見到她正在洗碗竟然脫口說了一句「一個月多少？」，讓女網友聽了愣住，隨後才了解自己被誤以為是女傭。

原PO在Dcard發文透露，跟男友交往一段時間也住在一起，對方比自己大25歲，因為年紀差距大偶爾會帶來小尷尬，但相處還算和諧。兩人平時會一起下廚，自己也會幫忙洗碗，日前在家吃完飯後，她正在洗碗，突然聽到門口有聲音，抬頭一看發現是男友媽媽來拿東西。

原PO表示因為和男友媽媽沒見過面，所以對方看到她在洗碗時微笑地說，「辛苦妳了，幫忙打掃真是個好孩子，阿這樣一個月多少？」。原PO聽完愣住，心想對方很沒有禮貌，男友媽媽又接著說，「我常常跟他說，不該總是麻煩別人來幫忙，還是應該早點找個人好好娶回來，省得請人打掃也怪麻煩的」，她這下才明白自己被誤認為是請來幫忙家務的女傭。

男友這時從廁所出來看到兩人在交談，媽媽還笑著對他說「自己的家事不做還要麻煩別人，都幾歲了」，但原PO沒有告訴男友自己被誤會，反而開玩笑地說「家裡比較需要錢，也蠻喜歡做家事的…哈哈」。

貼文掀起眾人熱議，「他媽的意思是讓妳幫忙做家事是在麻煩別人，但找個人娶回來做家事就不是在麻煩別人，一樣都要做家事，當女傭比當媳婦好」、「有沒有可能不只有妳一個女朋友去打掃，他媽媽來每次都看到不同人？」、「女傭還有錢領，進他家門妳就是免費的了」、「該不會是另外有媽媽知道的女朋友，而且年紀跟原PO差很多，所以媽媽根本不會想到原PO是女朋友」、「還是繼續這樣好了，娶進門就是一年洗365天的碗還會被當理所當然了」。

還有網友把重點放在兩人的年紀上，「天啊25歲，等於我跟我爸交往」、「我連大我11歲的追我我都想很多」、「我班上應屆的小姊姊當我女兒都剛剛好，差25我實在跨不過去，只能用眼睛欣賞」、「好猛哦，妳們中間差了一個25歲的我欸」。

有過來人分享年紀差的交往經驗，「我跟大20的交往，但我其實沒什麼幫忙家務，因為他都順手做了」、「我跟大我兩輪的交往，他社會歷練多，對我很多行為都很包容也很寵我，付出不求回報，目前第六年了」、「我小男友23歲，年底前要登記了，年紀差距真的很容易讓身邊的人碎嘴」。