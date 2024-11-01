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「溫柔男」不吃香？他重恩情卻被提分手 網勸：要自私一點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友自認溫柔待人，不料卻被女友提分手。圖／Ingimage
一名男網友自認溫柔待人，不料卻被女友提分手。圖／Ingimage

「溫柔」的男生經常給人安全、可靠的感覺，但女生真的喜歡這種類型嗎？一名男網友發文，他自認本身是溫柔的男人，會看展覽、逛市集、寫作，也會做家事，不料卻被女友分手，因此好奇詢問網友：「在女生眼中，溫柔型男生的市場大概在哪裡？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己有正當工作，收入比中位數高一點，興趣是打遊戲、看展覽、逛市集、寫作、玩植物、玩桌遊，也喜歡學東西，更會做家事，當女方穿高跟鞋腳痛，他可以跟對方換鞋子穿，並不在乎他人眼光，比較在乎對方腳痛不痛；有情緒也會先自己消化，不會讓負面情緒影響到對方。

原PO表示，他很重恩情，對方對他的好會記得很久，即使對方有憂鬱症、沒自信，也能以耐心跟毅力陪伴討論，偶爾裝傻讓一下。但交往兩年後，卻被提了分手，因為對方覺得那不是她要的生活。原PO懷疑女生是否更喜歡「強勢」的男性，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友鼓勵原PO，表示溫柔的男性很受歡迎，「覺得不錯+1，能被溫柔對待是很幸福的」、「我覺得這條件很讚啊，不懂哪裡不好」、「喜歡溫柔的人+1」、「你這種男生真的超級寶藏，不要因為一顆老鼠屎就覺得所有女生都這樣」、「溫柔的男生絕對很吸引女生」。

也有網友表示，只是雙方不合適而已，「只是不適合而已吧，她想要的生活跟你的生活方式不合而已，可能跟你的個性也沒什麼關係」、「每個人要的不一樣，或許她看到的是往後的生活吧」、「她要的生活應該跟你的個性不衝突，不用歸咎於自己」。

不過也有網友認為，溫柔的男性應要「自私」一點，否則得不到快樂，「對女生太好，反而對方會越來越覺得理所當然，到後來自己人生一點快樂都沒有，要自私一點，會過得比較有尊嚴」、「誰跟誰在一起都不是變成誰的附屬品，都還是獨立的個體要有各自的思想，有分歧一起討論不是一味的聽從」。

兩性關係 分手 女友

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