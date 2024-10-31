女友隱瞞有罕見疾病⋯他毀婚準岳父母罵渣男！

不少人會在結婚前健康檢查，以確認雙方沒有隱性疾病，若未來有生小孩的打算，可避免遺傳疑慮。有網友的堂哥本打算與交往多年的女友步入禮堂，卻在婚前發現女友患有罕見疾病，無法生子，因此讓堂哥打消結婚念頭，甚至想要分手，堂哥被女方親友責備自私，還指責堂哥是渣男，讓他替堂哥相當打抱不平，不少網友也支持他的想法，狠酸女方。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的堂哥34歲、堂哥女友28歲，女方父母催婚，要求房子婚後要過戶給女方，婚後薪水歸女方管，男主外女主內，女方婚後不工作當全職家庭主婦。他的堂哥要求健檢，女方卻一直推託，近日才承認自己患有罕見疾病，無法生小孩，女方家人這三年來也一直幫忙說謊。

該網友表示，「或許我堂哥長得不高不帥，但他好歹也是建中台大台大碩，在科技業上班，女方則是私立五專畢業的服飾店店員，月薪3萬多，女方唯一的優勢，就是跟我哥一樣高，兩個人身高都166公分」。

而女方父母得知堂哥不想結婚要分手後，反而跟親友說堂哥壞話，說女兒跟一個大六歲、身高一樣的男生交往很吃虧，竟然還被毀婚，未來小孩也是得靠女方基因，不過原PO質疑，「女方本來就無法生育，她身高多少有差嗎？她現在還年輕，再過10年身體可能也會比一般的女生差，要去美國找代理孕母也是很大一筆開銷，女方也不見得有體力帶小孩。全家又集體說謊，這樣子我哥有什麼錯？我哥的同學跟同事有一些覺得他分手很應該，也有一群覺得他很渣，我都不知道渣在哪？」

其他人則力挺堂哥，紛紛留言「要求房子婚後要過戶給女方，而且薪水歸女方管、男主外女主內、女方婚後不工作當全職家庭主婦，光是這樣的要求我就無法接受了，更何況交往三年全家都還幫忙隱瞞病情？完全支持堂哥分手」、「其實堂哥真要分手對女生是好，既然你堂哥想結婚有小孩，她這方面無法，真的不要進入婚姻，不要將就」、「秉持理性的角度，光是刻意隱瞞罕見疾病 就無法忍受了」。