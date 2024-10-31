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人妻跟同事聊老公興趣 對方問「1句話」她驚覺被綠真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友跟同事聊天驚覺自己的老公外遇。情境示意圖。圖／Ingimage
網友跟同事聊天驚覺自己的老公外遇。情境示意圖。圖／Ingimage

世界太小了！一名女OL經常在上班時雨同時分享自己與老公的生活瑣事，某天正好聊到老公較為小眾的興趣，想不到坐在對面的同事表情突然一變，並問她「妳老公是不是叫XX？」細問之後才得知，原來她的老公外遇，而外遇對象正好就是同事的好友，她崩潰直呼「聽到的當下真的瘋狂發抖沒有辦法思考，辦公室冷氣超涼，但我冷汗直流」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她平時很喜歡跟辦公室的同事聊天，分享生活小事，也經常聊到自己與老公的日常瑣事，例如喜歡去哪裡吃飯、週末一起看的電影等等，某次午休剛好聊到老公特別喜歡某種冷門運動，還參加過相關活動，想不到坐在對面的同事表情突然變了，並問她「欸，妳老公是不是叫XX？」

原PO一聽嚇到，反問「對啊，你怎麼知道？」想不到同事竟苦笑說「因為那是我朋友的男友啊」，她仔細回想，之前聽同事提過「男友有老婆」這件事，還以為是玩笑話，沒想到竟然真的發生在自己身上，她崩潰表示，「那天之後，辦公室的氣氛變得還蠻微妙，尤其是跟那位同事之間的互動，我也暫時不想面對我老公跟他女友的事情」。

其他人留言「找律師來幫你整理思緒」、「先確認財產分配問題」、「直覺告訴我你的同事就是她口中的朋友」、「跟同事說自己私事，真要不得」、「世界那麼小，不吃窩邊草」、「大家都是來上班，上班是同事，下班是同室」。不過也有人質疑她「如果是真的，同事不會這樣隨性說出，妳也不會這麼輕鬆把事情寫成像愛情專家寫的故事」。

Dcard 同事 老公 辦公室

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運氣可遇不可求，努力靠自己就有。

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