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媳氣婆婆擅自替孫做1事「不被尊重」 眾人勸：搬出去才能解決

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨婆婆沒有經過她同意，擅自替孫子報名補習班。照片為情境圖，非本文主角。 圖／ingimage
原PO抱怨婆婆沒有經過她同意，擅自替孫子報名補習班。照片為情境圖，非本文主角。 圖／ingimage

許多阿公阿嬤很疼孫子孫女，也很捨得花錢在他們身上，但若沒有先和兒子媳婦商量溝通，恐怕會適得其反。一名女網友發文抱怨婆婆沒經過她同意，擅自幫她的小孩報名補習班，害得孩子下課回到家還要花時間完成學校的作業，讓她氣得大罵不受尊重。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們夫妻倆以及孩子和公婆同住，婆婆認為孩子成績太差了，因此沒有經過她的同意，就擅自幫小孩報名補習班，還說是為了他好。原PO不滿從小學一年級開始，婆婆就先斬後奏替孫子報名安親班，搞到孩子晚上九點多回家後還要寫學校的作業。兒子上了國中一樣如此，甚至功課寫到晚上12點多，讓她非常心疼。

原PO說婆婆一直很驕傲自己的小孩在小學時不是資優班就是模範生，雖然長大後只是普通的上班族，但她覺得婆婆大概會拿來說嘴一輩子吧。

對於婆婆的作法原PO有滿滿怨言，她認為不是錢的問題，而是自己沒有受到尊重，「她只是阿嬤不是他媽，而且把我當外人嗎？為什麼不用跟我們商量？我還沒死耶！以後小孩跟她姓給她養嗎？我只是代理孕母的概念？」

貼文引起眾人熱議，「我認為補習看孩子意願，不要強迫，強迫沒有效果。妳只能強勢挺身站在孩子這邊，才能幫助孩子」、「那為什麼要住在一起？」、「只要是跟公婆同住，諸如此類的事會一直發生，搬出去就能解，就看你們有沒有決心這麼做」、「那妳為何還要讓妳孩子順婆婆心意去補習？有問過孩子願意嗎？就算繳費了，不去還是可以按比例退費的」、「老公也不跟妳站同一陣線就很難了，可能妳也一直順從他們，老公也習慣了不需要尊重妳的感受，看妳要不要硬起來一次，讓老公知道妳沒那麼好配合」。

婆婆 補習

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