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工程師男友上班只回一次訊息 她愁如何維持感情…過來人勸多體諒

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師男友上班只回一次訊息，她愁如何維繫感情。 示意圖／ingimage
工程師男友上班只回一次訊息，她愁如何維繫感情。 示意圖／ingimage

台灣半導體產業對全球具有極大影響力，擔任工程師雖然可領高薪但也得承受高壓，如果在業界龍頭公司上班，底下員工更是忙得不可開交。一名女網友在Dcard發文訴苦，表示男友上班時間只會回一次訊息，明明很早進公司，卻又總是忙到很晚，讓她忍不住喊「工程師男友好忙」。

女網友透露男友是台積電工程師，平時早上八點就會進公司，下班時間都是晚上九點後，有時候甚至會到十點多或十一點，雖然有公司手機，但男友總說忙到不太會用，上班時間平均也只會回一次訊息。原PO表示因為自己不是工程師也第一次交工程師男友，焦慮詢問這種模式是不是正常的，也想問其他男友也是工程師的女生們，平常都是怎麼跟另一半相處以及維持感情。

文章底下不少有相關經驗的過來人紛紛留言，「男友也是台積工程師，進公司基本上不會再傳訊息」、「他的工作已經很可憐了，妳就體貼一下他吧，每天下班都那麼晚，上班又是高壓力」、「我雖然不是台積啦，但是進實驗室也不能用手機，只能用公司發的老人機」、「我只能說工程師真的很辛苦，整天都在開會，下班後還要處理工作回訊息」。

也有人建議原PO多找點事情做，「我會做很多自己的事填滿時間，然後自己傳賴跟他分享一天的生活」、「我自己是覺得尊重對方的生活，多放重心在自己身上也比較不會給對方壓力」、「只能說找自己的事做吧，週末再跟他開開心心的相處」。

台積電 工程師 情侶

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