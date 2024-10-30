還沒結婚要幫忙付裝潢費？男友買房希望她出一點 網勸：先不要

情侶還沒結婚時，應該為另一半負擔裝潢新房的費用嗎？一名女網友發文詢問，她和男友還沒結婚，最近男友買新房並且想裝潢書房，卻暗示她幫忙出錢，讓女網友陷入糾結之中，於是請教網友：「我們是遠距離戀愛，我應該怎麼做才好呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她跟男友是遠距離戀愛，目前交往3年多，沒有意外的話2到3年才會結婚。原PO說男友最近買房，買現成傢俱跟家電就入住了，入住時她有送男友一台3、4萬的掃地機器人，也有幫他買一些收納用品等等，但近日男友想要裝潢書房，因工作忙碌的關係，希望她幫忙設計、規劃，目前原PO打算用最簡單的系統櫃裝潢，大概要13萬或更多。

原PO表示，男友的年薪是自己的3到4倍，剛詢問完價格就暗示她，希望她能幫忙出一點，可能是2到3萬或是更多，但原PO坦承手頭也很緊，之後也想要自己買房，還在努力存頭期款，所以其實不太想出這筆錢，但又覺得好像東西是按照她想要的來設計應該出一點，所以詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為既然沒有結婚，就沒必要幫忙付，「還沒結婚之前不要幫忙出吧，不確定未來男生會不會丟下妳跑了」、「不用幫忙出吧，都還沒結婚」、「結婚前絕對不要幫對方出任何大筆費用」、「不管收入多少，婚前財產都跟妳沒半毛錢關係」、「不是不行要妳付錢，只是至少給個保障房子持分或是說結婚後一起付」。

也有過來人分享經歷，勸原PO不要幫忙付，「我就是過來人，我幫忙裝潢和傢俱補貼，出了三十幾萬，後續觀察對方不適合步入婚姻果斷分手」、「我當初也是幫忙出裝潢費，後來莫名被分手，錢我沒有要的話，他本來打算要裝死」、「我前男友就是這樣，他是直接叫我幫他繳房貸，我直接分」。