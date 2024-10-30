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她繼承丈夫透天厝 3姊妹喊簽「4協議」養婆婆…網見內容怒斥：欺人太甚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文表示，她繼承丈夫的房產後，3位姑姑便要求簽署不合理的協議書。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位網友發文表示，她繼承丈夫的房產後，3位姑姑便要求簽署不合理的協議書。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

當家中有人離世，「遺產繼承」便成為家族成員不得不面對的問題。近日有網友發文表示，她的公公往生前於遺囑交代，有棟透天厝是由其丈夫繼承。然而今年原PO丈夫離世，她與子女共同繼承透天後，卻被3位姑姑要求簽署協議書、至法院公證，協議書內容令網友痛斥，「不要理他們 ，直接請律師吧」。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的公公有4個小孩，在其往生前，丈夫的3名姊妹（下稱姑姑）讓公公把可收租的房產過戶至自己名下，不過公公於遺囑交代，該房產租金在婆婆離世前歸其收取，另還留了一棟透天給原PO老公。

不料，原PO丈夫先一步於今年離世，透天厝便由原PO及2位未成年子女共同繼承。然而，3位姑姑卻跳出來要求原PO簽署協議書，並打算到法院公證。協議書內容包括，「繼承房產者有義務每月給婆婆孝親費」、「繼承房產者須負擔婆婆日後生活費、醫療長照費、喪葬費等」、「凡是原PO丈夫的家人，都可以住在透天厝裡」、「繼承房產者須繳納房屋稅、地價稅、房屋修繕費等」

原PO痛批，她的孩子還小，自己也身患重病，3位姑姑卻不盡孝，只想從媳婦辛苦賺錢的勞力中得到更多，並詢求網友看法，「請問大家看到這樣的協議書內容，心裡會有何感想」。

對此，網友一面倒支持原PO無須理會，並請律師處理，「這律師費是一定要花的」、「不要簽，請律師」、「不用理她們，上法院解決。她們三個聯手對付你一個，欺人太甚」。

也有人點出原PO姑姑的不合理之處，「再怎樣也輪不到你撫養婆婆，不要被唬了」、「婆家人沒有權利要求你去法院公證這些要求。繼承房子之後，可以完全不甩她們」、「你跟你小孩辦理繼承，跟他們一點關係都沒有。不過第4點是對的，既然你們繼承了房子，所有跟房屋有關的費用當然是你們出啦，但是他們都不能來住」。

還有網友提醒，姑姑名下的可收租房產如果是公公往生前2年過戶的，「應該算是公公的遺產，會有特留份」。

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