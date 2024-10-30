白色婚紗腋下炸毛 她傻眼喊刷新三觀 網怒挺新娘：她很勇敢

白色婚紗是不少女孩的夢想，為了完成夢中婚禮，都會把自己的狀態調整到最好，不過一名女網友分享自己多年前參加過一場婚禮，新娘著白色無袖婚紗卻「腋下炸毛」，讓她非常驚訝，直呼「完全刷新我的三觀誒」，不過原PO的說法引來網友紛紛抨擊。

原PO在Dcard上分享自己曾參加過一場婚禮，竟然看到新娘穿著無袖禮服然後腋下炸毛，她表示平時沒人看到，甚至女生穿無袖背心沒除毛她都沒意見，但居然有人會在自己婚禮不除毛完全刷新她的三觀，她不解認為就算新娘秘書沒提醒，新娘自己應該也會很在意，畢竟當天都會有婚攝、婚錄，嚇傻的她表示「她不尷尬我看到都覺得尷尬了」，另外補充新娘目前已離婚，但沒想到這句話徹底激怒網友。

不過原PO的想法，有網友很佩服新娘勇敢做自己「她能勇敢做自己很棒 我很佩服這樣有勇氣做自己的人」、「很厲害，可以做到不在意外人眼光」。更多網友在抨擊原PO管太多「長腋毛不是正常的生理狀況嗎⋯⋯難道你不會長啊」「她自己都不尷尬了妳何必幫她尷尬呢」、「真的超級無聊，你管人家要不要在她自己的婚禮上刮腋毛」、「我也好想看看沒刮腋毛的新娘」、「對方不尷尬請問你在操什麼心，與你何干？又不是你的婚禮，而且都這麼多年過去才反應過來，你是雷龍嗎？」

對於他後記補充的「離婚資訊」，網友更是炸鍋「後記的那個離婚補充有點多餘，不太知道你發這篇的用意是什麼」、「你是在暗示腋毛跟離婚有關聯嗎？？」，「到底離婚跟有沒有刮腋毛有什麼關係」。對於網友的抨擊，原發文者也再接力回覆說「我只是覺得驚訝也不行，她要做自己很好啊，請問這裡什麼時候變成一言堂了」。