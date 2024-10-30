幫歌迷父搶到周杰倫門票卻被嫌 他嘆「不值得」…網安慰：典型台灣爸爸

在傳統的台灣家庭中，許多父親不善於表達自己的喜悅。近日有網友發文，稱自己搶到了周杰倫演唱會的門票，想帶身為歌迷的父母一起去看，但父親的反應讓他有點難過。

原PO在Dcard發文，表示自己的父親是一個不懂演唱會的意義的人，他曾提出帶父母去看張學友的演唱會但被父親拒絕，表示自己不懂演唱會有什麼好，花這麼多錢不如去吃一頓好吃的。但父親也說，如果真的要去他只想去周杰倫的演唱會。原PO表示父親是周杰倫歌迷，平常放的音樂都是周杰倫的歌。

前幾天原PO好不容易搶到4張周杰倫演唱會的票，便問父母要不要去，同時還問兩人要不要換成低價一點的位置，因為他認為兩人如果只是聽歌，也不用坐太好的位置。

想不到父親卻說「你都幫我們買到這麼好的了，而且去演唱會不坐前面有什麼意義」，還問原PO演唱會能不能拍攝，「不能拍那看完之後不是很空虛嗎」。

原PO本以為父親能進場就會很開心了，想不到卻被這樣說。原PO向父親解釋演唱會最重要的就是留下回憶，而且現在周杰倫演唱會根本是一票難求，希望他能知道自己多幸運。但父親似乎不是很理解，讓原PO覺得給父親門票似乎有點「不值得」。

文章引來大量網友留言，許多網友安慰原PO，認為父親只是不善於表達，「家人都是這樣啦，亞洲家庭通病都是情感表達很畸形的社會，明明是喜歡的卻用嫌棄的方式表達」、「其實是很開心，但就是嘴巴上嫌棄，別想太多！」、「我怎麼覺得爸爸其實很開心欸？他都說了『買到這麼好的了』，感覺他只是不擅言詞，私下肯定到處炫耀孩子帶他去周杰倫演唱會」。

事實也如網友們所想，原PO之後又發文，表示父親有傳訊息感謝他讓自己有機會聽演唱會，還表示要補貼門票的費用，讓原PO「心暖暖的」。