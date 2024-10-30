除了身高一切完美...她因男友「矮」想分手 網：不愛才是重點

在兩性交往中，「身高」是加分項，但並不是一切，仍然有許多特點比身高重要。一名女網友發文詢問，她「161公分」的男友撇除身高外其他方面也很好，但自己仍然過不了身高的坎，有分手的想法，於是詢問網友：「因為身高我是不是太膚淺了？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友在一起3年，她166公分，男友161公分，差了半個頭，當初一開始在一起的時候她並不在意，但最近覺得真的感覺到男生高的好處有很多，也感覺有「依靠」的感覺。

原PO表示，男友撇除身高外其他方面也很好，長得很帥、工作能力好、對女友也很好，而且為了以後的生活也買了房子，但原PO坦言過不了身高那個坎，最近想了好多天在想要不要跟他提分手，並詢問網友因為身高分手是否太「膚淺」了。

此文一出，不少網友認為不愛才是重點，建議分手，「所以不愛了才是重點，矮是其次，如果思考後還是覺得不行就分手，拖越久心越痛」、「外型本來就是擇偶的一大條件，妳如果就是對他身高有意見，建議快點分手，不要浪費彼此時間」、「分手吧，他值得真正愛他的人」。

也有網友建議要正視雙方的感情，「現在需要的是把焦點放回他的好、你們的感情，重新找回熱情再次共同經營，還是要讓眼光繼續在妳開始在意的地方放大，直到壓過其它妳原本享受的優點，最終分手」、「總覺得妳的狀況不完全是『不同階段而有不同需求』，更多是現在的穩定讓妳安逸過頭，以至於開始尋找美中不足的地方」、「真的要結婚還要考慮到對方家庭，勸妳再思考一下，人品比身高重要，真的」。