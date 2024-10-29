第一次約會！女生點特大杯星冰樂 他當場傻眼：不再聯絡

第一次和網友見面，你會請客嗎？一名男網友抱怨，近期和女網友第一次見面，決定午餐請對方吃牛排，飯後到星巴克約會，也願意請對方喝飲料，沒想到女網友點了一杯特大杯的星冰樂，讓他當場傻眼，約會結束後就不再和對方聯絡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期和一名女網友見面，中午請對方吃牛排，再到星巴克聊天喝飲料，也表示願意請客，沒想到對方點了160元的「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」，讓他當場傻眼。

這名男網友進一步說明，覺得對方是假日沒事才赴約、想蹭飲料，似乎也很自我中心，不在意別人想法，好奇「想知道大家跟第一次出去的人，也會點特大杯的飲料嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「要請客就不要管人家要點什麼，沒本事還要裝大方」、「要請客就乾脆點，不要事後發文抱怨」、「裝闊第一名」、「你好荒謬」、「喝星巴克特大杯也變成拜金女的象徵？現在拜金的門檻好低啊！」、「如果在意就不要說要請客啊」、「要不下次直接說，我請妳喝星巴克，但是不能點特大杯」。