快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

第一次約會！女生點特大杯星冰樂 他當場傻眼：不再聯絡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨，近期和女網友第一次見面，決定午餐請對方吃牛排，飯後到星巴克約會，也願意請對方喝飲料，沒想到女網友點了一杯特大杯的星冰樂，讓他當場傻眼，約會結束後就不再和對方聯絡。示意圖／Ingimage
一名男網友抱怨，近期和女網友第一次見面，決定午餐請對方吃牛排，飯後到星巴克約會，也願意請對方喝飲料，沒想到女網友點了一杯特大杯的星冰樂，讓他當場傻眼，約會結束後就不再和對方聯絡。示意圖／Ingimage

第一次和網友見面，你會請客嗎？一名男網友抱怨，近期和女網友第一次見面，決定午餐請對方吃牛排，飯後到星巴克約會，也願意請對方喝飲料，沒想到女網友點了一杯特大杯的星冰樂，讓他當場傻眼，約會結束後就不再和對方聯絡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期和一名女網友見面，中午請對方吃牛排，再到星巴克聊天喝飲料，也表示願意請客，沒想到對方點了160元的「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」，讓他當場傻眼。

這名男網友進一步說明，覺得對方是假日沒事才赴約、想蹭飲料，似乎也很自我中心，不在意別人想法，好奇「想知道大家跟第一次出去的人，也會點特大杯的飲料嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「要請客就不要管人家要點什麼，沒本事還要裝大方」、「要請客就乾脆點，不要事後發文抱怨」、「裝闊第一名」、「你好荒謬」、「喝星巴克特大杯也變成拜金女的象徵？現在拜金的門檻好低啊！」、「如果在意就不要說要請客啊」、「要不下次直接說，我請妳喝星巴克，但是不能點特大杯」。

星巴克 約會

延伸閱讀

男生會被扣分？他1習慣被女性友人嫌髒 不少妹子認「我也會」

男友生活瑣事全由媽媽打理 她無言：這樣算媽寶男嗎？該嫁嗎？

無預警心碎…公婆為亡兒照顧妻女贈房 10年後被要求「別再來」

韓國慶生之旅變調…遭男友路邊飆罵又丟包 她心碎哭訴：該分手？

相關新聞

去另一半家裡該注意什麼？ 內行曝5警訊：出現這類書籍要小心

情侶即便交往時間長，也不一定完全了解彼此，兩人能否長久走下去，觀察日常小事亦不可忽視。國外一名約會大師便建議，可透過觀察另一半家裡的物品來了解對方，並示警若出現五個跡象，戀情告終的機率可能較高。...

第一次約會！女生點特大杯星冰樂 他當場傻眼：不再聯絡

第一次和網友見面，你會請客嗎？一名男網友抱怨，近期和女網友第一次見面，決定午餐請對方吃牛排，飯後到星巴克約會，也願意請對方喝飲料，沒想到...

無預警心碎…公婆為亡兒照顧妻女贈房 10年後被要求「別再來」

究竟原因是什麼？一名網友在臉書毒姑九賤婆媳討論區分享自己聽到的故事，有一位兒媳在十年前喪夫，公婆為了可憐的母女購入一間公寓，並時常前去探望，不料一次為孫女慶生時卻被告知希望日後別再聯繫，心碎故事引發網友熱烈討論。

韓國慶生之旅變調…遭男友路邊飆罵又丟包 她心碎哭訴：該分手？

有一名女網友在論壇Dcard上以「男友在國外路邊大吼我又把我丟包，我該分手嗎？」為題發文，她表示，原與男友一起開心去韓國旅遊慶生，結果男友情緒失控，兩人鬧翻，最後竟遭男友丟包。回憶兩人過往的甜蜜與男友吵架時的可怕，讓她不知該怎麼做才好？貼文一出，引發網友熱議。

一句好話

生是偶然，死是必然，我們努力讓過程不枉然。

【聯副文訊】聯副／詩人方莘音樂發表會

旅美詩人方莘早年以《膜拜》享譽文壇，近期他和美國音樂家荷莉蜜德（Holly Mead）合作，完成〈夜性急的落下來了：交響曲〉等多首融合詩和音樂的作品，發表會將於10月30日下午2時至5時於台灣大學藝文中心「雅頌坊」舉行，歡迎讀者參加。活動由藝術家韓湘寧策畫。報名請洽：https://www.surveycake.com/s/B8gPa。(桂樨)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。