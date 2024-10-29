無預警心碎…公婆為亡兒照顧妻女贈房 10年後被要求「別再來」

究竟是什麼原因？一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享自己聽到的故事，有一位婦人在十年前喪夫，公婆為了可憐的母女購入一間公寓，並時常前去探望，不料某次為孫女慶生時，卻被告知希望日後別再聯繫，心碎故事引發網友熱烈討論。

原PO表示某次跟朋友聊天時聽到這則故事，公婆的兒子過世約十年左右，當時怕媳婦和孫女日子不好過，特地買了一套公寓給她們住，而十年來都是公婆主動過去看她們，最後一次去拜訪是為孫女慶祝生日。當天慶生過後，媳婦要孫女請公婆到房間談話，內容是希望以後各自安好，希望公婆不要再過來找她們了，而公婆雖然傷心也決定不再過去，但他們很想知道原因。

不少網友為公婆感到不值，並推測兒媳可能找到新對象，「媳婦太無情了，她是不是怕拿了公婆給的房子，以後要照顧公婆」、「住著公婆買的房子說這樣的話，做這樣的事……」、「可能是有另一半了」、「還是媳婦有新對象了，不方便讓新對象知道他與前公婆有來往，所以才希望別聯絡」、「應該是有對象了，但不應該阻止小孩看爺爺奶奶」。

不過也有網友幫媳婦說話，「孫女大了可以去公婆家探望小住比較好，媳婦應該想要過自己的人生了」、「各自安好吧！孩子大了有心就會自己去找爺爺奶奶」、「身體健康就好！每個人都有自己命運！也沒一定好壞吧！照顧自己為重」、「單單這樣敘述也沒辦法了解他們之間相處的全貌」。