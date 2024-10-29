韓國慶生之旅變調…遭男友路邊飆罵又丟包 她心碎哭訴：該分手？

有一名女網友在論壇Dcard上以「男友在國外路邊大吼我又把我丟包，我該分手嗎？」為題發文，她表示，原與男友一起開心去韓國旅遊慶生，結果男友情緒失控，兩人鬧翻，最後竟遭男友丟包。回憶兩人過往的甜蜜與男友吵架時的可怕，讓她不知該怎麼做才好？貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，出發前男友說這次是她的生日之旅，會幫忙安排所有的行程及住宿，她只需負責一些瑣碎的事就好，讓她覺得暖心，非常期待這次生日之旅。結果才到韓國首日即發現男友根本沒有規劃行程，問他是不是沒有排行程？他居然不耐煩的發飆說「自己很忙沒時間」，還反過來對她發脾氣。

因為交通卡、網卡及換匯之類的瑣事是歸她處理，當時在韓國上網時沒有很順暢，就在男友與他媽媽視訊時發生大斷線，男友突然抓狂在人來人往的路邊破口大罵她「買什麼爛網卡」，當下她直接被嚇哭愣在原地，感到非常得丟臉。

原PO指出，後來因為幫朋友代購及行李怕超重等問題，男友又再度爆氣，在美妝店裡面跟她大吵起來，吵到後面她嗆「要幫你家人買就自己負責啊？有求於人還那個態度，你以為你是誰？」結果直接引爆男友的情緒，對著她大吼閉嘴，就丟下她頭也不回地走掉了。

原PO表示，男友訊息不回電話也不接，幾天來一連串的不愉快讓她心很累，於是蹲在路邊大哭起來，她表示，一個人被丟包在國外真的超級無助，隔天就整理行李、重新買機票，提早回台灣了。期間男友不僅一句緩和或挽留的話都沒有說，甚至還對她放話說「我看你自己是可以走去哪裡？」

回國至今沒有聯絡，她不知道自己該不該主動聯絡他講清楚，想到他抓狂的樣子讓她感到害怕，但又有點捨不得這段感情，以前沒大吵架過，不知他情緒起來會那麼可怕，想到曾經甜蜜時光就感到難過，難以釋懷。於是她想問大家「該怎麼做才好？」

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「你捨不得這段感情，啊你有沒有想過他已經捨得把你一個人丟在外面了，該分就分啦，明明值得被更好的人對待，偏偏要選擇被這種人浪費？」、「這款的還不分是要留到聖誕節嗎？」、「這種會情緒失控的拜託分手欸，不要在那邊捨不得，謝謝」。

此外，還有不少網友勸她，指出「這種男人果斷踢掉吧！這種生氣起來情緒控管不了不知道什麼是可以做什麼事不能做的人是不定時炸彈，這種人千萬別留戀」、「曾聽過出國自助旅行最容易看出情侶是否適合，最好還要挑那種自助沒那麼方便的國家。因為在陌生的環境要怎麼面對問題和解決問題，相當考驗人們的IQ、EQ、AQ，平時再會裝的人都會露出馬腳」。