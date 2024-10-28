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男友生活瑣事全由媽媽打理 她無言：這樣算媽寶男嗎？該嫁嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到男友的媽媽都幫他把事情打理好，讓她很猶豫這樣還能嫁嗎？ 示意圖／ingimage
原PO看到男友的媽媽都幫他把事情打理好，讓她很猶豫這樣還能嫁嗎？ 示意圖／ingimage

媽寶」意指什麼事都聽媽媽的，沒有自己的主見，事事都由媽媽來處理，而這樣的男生就被稱為「媽寶男」，也是多數女生討厭的類型。有一名女網友不滿男友什麼事情都依賴媽媽，對方最近提出想結婚的念頭，讓她聽了很猶豫是否該嫁？

女網友在Dcard發文表示，男友和家人住一起，他跟爸爸的很多事情都由媽媽安排得很妥當，例如公司的家庭日，男友行李裡面的物品都是媽媽準備的，該帶的一個都沒落下，平時缺什麼東西也都是叫媽媽買，讓原PO很不是滋味。

她說平常一起出去或吃飯，花爸媽的錢就算了，但連自己要用的洗面乳、刮鬍刀、內褲、襪子等物品，這些東西沒了第一時間就找媽媽，而媽媽也很自然地去幫忙採買，讓原PO相當無奈。她表示平時相處時，男友都很正常，不像媽寶男，就算兩人要出去玩，媽媽也不會管太多，而最近男友向她提起結婚的事，但原PO考慮到如果婚後搬出去住，不住家裡，平時媽媽幫忙做的一切事情，豈不是要由她來接手，一想到這裡就讓她很猶豫，想問大家「這樣算媽寶男嗎？該嫁嗎？」

貼文讓一票人都不看好，「不見得是媽寶，但習慣改不了很麻煩」、「要小心！未來可能會變成妳的負擔，建議不要輕易嘗試」、「這有點雷…但至少他媽沒干涉你們」、「婚前媽媽照顧，婚後換妳照顧，然後他媽以後也要妳照顧，送妳保育員稱號不用謝」、「挖嘞…轉身離開吧，感覺結婚後很可怕」、「看起來媽寶的機率很高」、「什麼都叫媽媽打理，我沒辦法接受」、「刮鬍刀這種自己要用的東西也要家人買是怎樣」。

還有網友建議可以先同居觀察再決定，「先同居一陣子看看吧，看生活習慣如何」、「結婚前試試看一起住，看看他能不能適應沒人幫忙打理的生活，這樣比較保險」、「可以試著同居看看，一兩個月也好，就會知道合不合了」、「我覺得還無法斷定是否媽寶，先同居看看吧，如果對方不接受，那我覺得不需要談下一步」。

媽寶 結婚

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