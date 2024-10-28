男生會被扣分？他1習慣被女性友人嫌髒 不少妹子認「我也會」

男生的個性比較大喇喇，相較於女生來說也比較隨興。有一名男網友表示自己習慣把包包放在地上，沒想到這樣的舉動卻被女性友人嫌棄、批評，讓他很想問女性朋友們「男生把包包放地上會扣分嗎？」

這名網友在PTT發文表示，前幾天被女性朋友罵，只因為他習慣把包包放在地上，但友人覺得地上很髒，因此每次見面看到這種情況都讓她無法忍受，日前見面終於忍不住大爆發。原PO感到很無奈，事後也觀察辦公室的男同事，10個有6個會將包包放地上，讓他想問大家「在男生族群中這應該算很常見的現象吧？」

原PO提出兩個問題想調查鄉民們的看法：「1.各位男性請問你們坐捷運或者在辦公室，會把包包放地上的請舉手？」、「2.各位女性請問，一個男生出門去餐廳或者坐捷運，會把包包放地上的，妳們覺得是很大的扣分點嗎？」

貼文一出，不少人無法接受將包包放地上，「會放在地上的包包基本上只能丟在玄關，不能進屋」、「我完全不能擺地上，而且為了怕多少會掉到地上，我的包只買可以機洗的，需要時就丟洗衣機洗乾淨」、「真的滿髒的，你怎麼知道地板先前被什麼東西弄過？」、「不可能放地上，很噁心，搞不好老鼠剛爬過」、「我也不會，畢竟也是要背身上，手會觸碰到」、「你包包還會揹回身上吧？這和躺地上差不多了」、「看過踩到大便的人走來走去，就慢慢不放地上了」。

但也有許多女生會這樣做，「我女生，我包包都丟地上，也是被家人朋友說，但我包包回家是放玄關，然後回家立刻洗澡換整身衣服」、「我女的，我會把包包放地上，但我老公不能接受，這不是性別差異，只是個人習慣問題吧」、「我是女性，外出我會把包包放地上」、「我女性，我拿TODS大包，地上隨便放」、「抱歉我女生，而且長得算很漂亮、生活精緻，一樣放地上」。