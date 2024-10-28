妹子見男友洗澡1習慣很震驚 網友意見不一激辯：可能傷髮質

每個人洗澡的習慣大不相同，有些人甚至會用一堆瓶瓶罐罐的清潔用品，不過有一名女網友透露男友洗澡時，直接一瓶三合一沐浴乳從頭洗到腳，讓她相當訝異，好奇想問大家「這樣是正常的嗎？」

原PO在PTT以「被男友的習慣震驚到」為題發文，她說自己平時洗臉、洗頭、洗身體，甚至私密處用的產品都會特別分開，但男友洗澡時卻只用一瓶三合一沐浴乳就包辦全身清潔，讓她非常震驚。原PO說自己印象中這種三合一的沐浴乳應該只有當兵才會用，男生可能覺得這樣比較方便，不知道自己是不是太大驚小怪了。

對於男友一瓶清潔用品洗到底，原PO質疑不太衛生，頭搓一搓又搓臉，身體洗一洗又洗私密處然後又搓回頭，「長時間用不會對皮膚不好嗎？」她認為這種三合一要嘛清潔力太強，洗完皮膚會很乾，不然就是清潔效果太差，根本洗不乾淨，因此想問大家「我真的很好奇這樣是正常的嗎？」

多數人認為原PO管太多，「會不會管到海邊去？這樣職業軍人是很髒嗎？沒異味就好了吧」、「如果他這樣洗膚況都沒問題，是可以不用管太多」、「很正常，而且這種型的通常膚質都很好，天生麗質，還有用肥皂洗全身的」、「很正常啊…男生大部分只在乎好不好洗，女生花一堆錢買那種不知道有沒有用的才奇葩」、「我自己是用肥皂洗全身，因為我沐浴乳用不習慣，用手工皂舒服多了，而且也沒啥在長痘痘，不知道為啥要搞東搞西」、「反過來想想，要分那麼多瓶瓶罐罐，是不是受廣告跟行銷影響才有的觀念」。

但也有網友有不同意見，「傷身體不至於，但確實有可能傷髮質」、「其實不太正常，三合一很難用」、「不正常，基本是當兵結束就不會買的東西，而且那種三合一其實很滑不好洗掉」、「在意頭髮的人，正常都不會喜歡這種東西」。