嚮往自由？她好奇年輕人「不結婚生子」理由 網：沒條件為何要生

「結婚生子」並不是現代人唯一的人生選擇，可能的原因是什麼呢？一名女網友發文詢問，她和朋友聊天時發現，身邊普遍想要結婚生小孩的人以男生居多，女生就沒那麼想結婚生小孩，很好奇現在年輕人對於結婚生小孩有什麼樣的看法，以及不選擇結婚生子的理由。

一名女網友在Dcard發文，表示她今年24歲，最近和身邊朋友閒聊時，漸漸也會談到大家對於結婚生小孩的看法，聊完一輪後，她發現身邊普遍想要結婚生小孩的人以男生居多，女生就沒那麼想結婚生小孩，但原PO也補充，這是根據她身邊朋友的想法而得出來的觀察，不代表所有人的想法。

原PO表示，她的想法是偏向可婚但不生，覺得在物價高的社會養活自己都不容易了，如果要生小孩，不希望在經濟條件不富裕的情況下生下子女，同時她也比較嚮往多一點的自由、彈性的時間，同時也詢問網友：「現在年輕人對於結婚生小孩有什麼樣的看法？以及選擇不結婚、不生小孩的理由是什麼呢？」

此文一出，不少網友認為如果條件和環境不允許，不生小孩也沒有不好，「這種物價成長速度太難了，薪水也沒漲那麼快，現在五萬養活自己就不錯了」、「不是想不想的問題，是沒錢，想生小孩至少夫妻合計要賺10萬」、「第1，先想想自己有錢養嗎？第2，想想雙方的個性好嗎？知道如何教育小孩嗎？」

也有網友分享自身經驗，提出相反意見，「25（歲）生第一胎、27（歲）第二胎後封肚，無後援但是老公是神隊友常常一打二，我覺得除了經濟能力以外，兩個人在家如何分工也很重要」、「今年30，結婚有一小孩，預計生兩個，小孩很可愛啊，感覺又重新經歷一次童年」、「23歲生，一樣可以很自由」。