女友屢傳購物車等結帳…他喊壓力大 網搖頭：你只是個ATM

在男女關係之中，應該互相體諒對方的辛苦，而不是一味的給予或索取。一名男網友發文求助，他目前跟女友正在「熱戀期」，但出門吃飯、逛街，甚至百貨公司周年慶，女友都會要他買單，讓他坦言「壓力蠻大的」，因此詢問網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他前陣子剛和女友成功在一起，目前還在熱戀期，出門吃飯都是他付帳，偶爾女友去屈臣氏挑個口紅也是他出錢。最近各大百貨公司周年慶，女友也一直傳她的購物車給他，讓原PO坦言：「感覺好像要我幫她買單。」

原PO承認，他目前的經濟狀況沒辦法一直買這些名牌，「壓力其實蠻大的」，所以想請教網友：「大家都會幫女友買單嗎？」

此文一出，不少網友認為女友只是把原PO當「提款機」，「你女友只把你當刷卡機耶，根本沒在乎你的經濟狀況」、「相信我這個女生100%把你當提款機，因為女人直覺」、「真的愛你的會捨不得讓你花錢」、「才剛交往就好意思這樣喔，你會不會人太好了，她根本就沒有很喜歡你吧」、「你是男友？你不說我還以為你是ATM」。

也有網友勸原PO趕緊離開女友，「她沒錢就去賺錢，跟人家討不會不好意思嗎？多少能力做多少事這點道理都不懂，不快逃離這女的，你是想當免費ATM？」、「勸你幾句，剛交往就這樣了，好好思考，以後還有更多要求，房子車子出國」、「勸你快逃」、「她不裝了，快逃」。

也有網友分享情侶「互相尊重」的實例，「我從熱戀期到現在跟男友交往三年，從來沒有要求他買名牌給我，賺錢那麼辛苦根本捨不得他為我亂花」、「跟男友交往一年半，前幾天才跟他要過唯一一次東西，真正的喜歡與愛，是互相珍惜」、「過節日可以送禮，但是要互相的」。