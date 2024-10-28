姻緣天註定？他發現自己8歲就抱過岳母！網笑翻：喜歡的類型都沒變

緣分總是讓人感到驚奇，近日有網友發文，表示自己從第一次見面就對岳母有一種「莫名的熟悉感」，之後居然發現自己在18年前就和岳母認識，還曾經抱過她。

原PO在Dcard發文分享，表示自己與女友準備在明年結婚，但自己在與女友的雙親見面後，就一直對岳母有一個陌生的熟悉感。

本來以為只是因為岳母比較親切，沒想到雙方家庭要正式見面，約定吃飯時，原PO媽媽在看到親家時就大叫出來「請問你是楊老師嗎！」，原PO這才反應過來，岳母是自己國小安親班的英文老師，只是現在岳母有複姓，所以他一開始沒想起來。

原PO對此十分驚訝，沒想到自己會以這種方式，在18年後與自己國小二年級的老師重逢。推算回去，岳母當時應該才26歲。

原PO的媽媽還在餐桌上「爆料」，說他小時候每天都會說「我要跟楊老師結婚」，還很喜歡抱她。原PO老婆也跟著開玩笑，說他很好運，「沒娶到老師，娶到老師的女兒」。

文章引來大量網友留言，都對這樣的緣分感到驚奇，「姻緣天註定」、「好有趣的緣分」、「這什麼奇妙緣分」、「命中注定啊，雖然不是娶老師」。

也有網友感嘆原PO的喜歡的類型很一致，「也表示你是個從一而終的男人，對於對象的條件沒變，只是更年輕了！」、「喜歡的類型沒變」、「女兒長得跟老師年輕時候一樣吧」、「審美觀一致」。