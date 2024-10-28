快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

姻緣天註定？他發現自己8歲就抱過岳母！網笑翻：喜歡的類型都沒變

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己從第一次見面就對岳母有一種「莫名的熟悉感」，之後居然發現自己在18年前就和岳母認識，還曾經抱過她。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己從第一次見面就對岳母有一種「莫名的熟悉感」，之後居然發現自己在18年前就和岳母認識，還曾經抱過她。圖／ingimage

緣分總是讓人感到驚奇，近日有網友發文，表示自己從第一次見面就對岳母有一種「莫名的熟悉感」，之後居然發現自己在18年前就和岳母認識，還曾經抱過她。

原PO在Dcard發文分享，表示自己與女友準備在明年結婚，但自己在與女友的雙親見面後，就一直對岳母有一個陌生的熟悉感。

本來以為只是因為岳母比較親切，沒想到雙方家庭要正式見面，約定吃飯時，原PO媽媽在看到親家時就大叫出來「請問你是楊老師嗎！」，原PO這才反應過來，岳母是自己國小安親班的英文老師，只是現在岳母有複姓，所以他一開始沒想起來。

原PO對此十分驚訝，沒想到自己會以這種方式，在18年後與自己國小二年級的老師重逢。推算回去，岳母當時應該才26歲。

原PO的媽媽還在餐桌上「爆料」，說他小時候每天都會說「我要跟楊老師結婚」，還很喜歡抱她。原PO老婆也跟著開玩笑，說他很好運，「沒娶到老師，娶到老師的女兒」。

文章引來大量網友留言，都對這樣的緣分感到驚奇，「姻緣天註定」、「好有趣的緣分」、「這什麼奇妙緣分」、「命中注定啊，雖然不是娶老師」。

也有網友感嘆原PO的喜歡的類型很一致，「也表示你是個從一而終的男人，對於對象的條件沒變，只是更年輕了！」、「喜歡的類型沒變」、「女兒長得跟老師年輕時候一樣吧」、「審美觀一致」。

Dcard 女友 結婚 老婆

延伸閱讀

被捧殺！同事讓出加薪機會卻暗地說壞話 網點破真相：假客套

太霸氣！小蜘蛛湯姆霍蘭德與女友千黛亞甜蜜同框 「轉身這舉動」網讚護妻狂人上線

醋男斬同事！因2事斷定女友與「他」出軌買菜刀狂斬 罪成囚4年4月及鞭刑3下

不想女兒當村婦！務農遭女友媽逼分手 他無奈曝年收400萬：誰還當上班族？

相關新聞

姻緣天註定？他發現自己8歲就抱過岳母！網笑翻：喜歡的類型都沒變

緣分總是讓人感到驚奇，近日有網友發文，表示自己從第一次見面就對岳母有一種「莫名的熟悉感」，之後居然發現自己在18年前就和岳母認識，還曾經抱過她。

工程師丈夫出軌公司女高層…不雅照放手機內 父親1句話勸和人妻傷上加傷

人妻面對丈夫出軌，連家人也不支持自己，腹背受敵實在難受！有人妻在網上論壇發文，大嘆自己的悲劇婚姻經歷，…

金玉涼言

婚前，總是情不自禁想要靠近伴侶；婚後，時常怒不可遏想要靠北伴侶。

【卻顧所來徑】夏烈／小樓昨夜又東風

他是台南鄉下人，有宗教信仰，本土觀念深重；我是台北的外省人，無神論，寓血緣與文化上的大中國觀念。我們是這樣的不同，但是卻彼此相重相惜……

【親子之間】古家榕／三個女人一個群

好友Sara自美返台後，用通訊軟體將我跟Vivi拉了個群。先前兩點一線的對話框，迅速會師成鐵三角，再經一陣磋商，上周日中...

【心情點滴】周素儀／心之所在，即家之所在

不知大家是否曾在人生某個階段，經歷到無以為家的孤立感？不管是孤身異鄉打拚的遊子，或親離子散的家庭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。