工程師丈夫出軌公司女高層…不雅照放手機內 父親1句話勸和人妻傷上加傷

人妻面對丈夫出軌，連家人也不支持自己，腹背受敵實在難受！有人妻在網上論壇發文，大嘆自己的悲劇婚姻經歷，指疫情過後丈夫到大陸工作，回來後發現丈夫出軌其他公司女高層，還將不雅照存放手機內，人妻發現後激動提離婚，可是連她的家人也想她維持表面的婚姻，她的父親還說了1句話，讓她覺得難以置信，心情跌至谷低。

人妻在「Dcard」發文，大嘆自己的悲劇婚姻經歷，她的工程師丈夫，在疫情緩和後去到大陸工作，今年被她發現丈夫出軌其他公司的女高層，還拍下不雅照片和影片。

人妻心碎不已，待丈夫返回台灣後提出離婚，家人雖然明白她要工作，又要帶孩子奔波勞累，丈夫又時常不在身邊，家人也知她委屈，可是在協議離婚過程中，家人卻不斷明示暗示要求丈夫道歉並勸合兩人，讓她覺得身為家人的女兒腹背受敵。

她的父親更如此勸導，「他也不過是犯了天下男人都會犯的錯，如果我遇到我也會啊」，而她媽媽亦表示，「他也沒有要去跟那個女的組家庭，你就原諒他嘛」，不料哥哥也說，「妳態度太強硬讓他不敢來跟妳求和，妳就放軟一點」。

人妻又指：「先生坦然承認外遇事實，整個協議過程中沒有一絲歉意跟求和的意思，有我也不要，但我的家人一直想把我推回去跟那個骯髒的人維持表面婚姻關係！」

貼文引來不少網友熱議，「娘家人不想幫忙啊，社會就是這麼現實...」、「他們不想妳回娘家，也不想幫妳養孩子。趕快面對這個事實吧，妳沒有娘家！」、「確實是沒娘家了，家人太爛」、「什麼樣的人才會講出這種話？」

不過也有人認為原PO也非善男信女，家人才會如此對她，「如果不是妳家人太無情，就是妳太難搞，父母才怕妳帶著孩子回娘家，怕得看妳臉色還得幫帶小孩」。

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文章授權轉載自《香港01》