快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

男友什麼都AA…她無奈喊「我適合大方男」 網兩極爭論：互相很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
她抱怨前男友吃路邊攤也要AA，引網友熱烈討論。 示意圖／ingimage
她抱怨前男友吃路邊攤也要AA，引網友熱烈討論。 示意圖／ingimage

AA是情侶之間常被討論的問題，一名女網友分享自己的前男友就是標準AA男，她表示對方就連吃路邊攤都要AA（各出各的），讓她越想越不爽，最終選擇了分手，直呼「我還是適合大方男」。

原PO在Dcard表示，自己某天在上班時候跟同事聊到AA話題，聽到同事說「如果男友跟妳AA，妳還敢嫁我也很佩服」這句話，她表示很佩服對方會說出來，畢竟每個人價值觀不一樣。

她還透露另一位同事之前介紹男生給她，兩人後來交往，那時候因為男友要跟她AA，因此覺得他很小氣也有鬧不愉快，但男友覺得自己吃就自己付錢。原PO表示雖然當時有被說服所以同意，可是越想越不爽，因為連去吃路邊攤男友都急著要跟她算錢。她說雖然之後選擇分手，但自己過得蠻開心，不會有人一直要算錢。

貼文一出引來眾人討論，「為什麼跟妳AA就是小氣，他甚至沒佔妳便宜不是？」、「愛計較的人，就單身比較好」、「我覺得AA不是小氣，就只是正常人，但不AA的是算蠻大方的了」、「有沒有互相，其實感受得出來，任何事都要算得這麼清楚，不要也罷」、「我也喜歡花錢在另一半身上，看她開心我就快樂一整天，但前提是她不能覺得是理所當然」。

AA制 男友

延伸閱讀

妹子吃自助餐越夾越貴 老闆1句話讓她氣炸：怎會從我身上撈油水

怕遲到提早半小時到公司！主管1理由阻止 網友全看傻

他有感脫單後錢多花1倍 網點頭：做「這些事」比當宅宅多很多開銷

女大當家時代來臨！擺脫父權體制 家務勞動也該被換算成工資

相關新聞

婆婆洗腦2孫女「外公不會疼」 她氣炸向老公抱怨卻遭敷衍回應

婆媳關係是千古難題，如果老公再不給力會面臨很辛苦的婚姻生活。一名女網友在臉書發文抱怨，自己的婆婆覬覦娘家的遺產，還會在她背後對孩子亂嚼舌根，她跟老公抱怨卻還會被嫌愛計較，無奈只能上網抒發情緒。

男友什麼都AA…她無奈喊「我適合大方男」 網兩極爭論：互相很重要

AA是情侶之間常被討論的問題，一名女網友分享自己的前男友就是標準AA男，她表示對方就連吃路邊攤都要AA讓她越想越不爽，最終選擇了分手，直呼「我還是適合大方男」。

母抱怨女兒男友送禮太廉價 網友勸：不要干涉孩子談戀愛

只因女兒收到男友送的生日禮物不值500元，母親認為孩子不被珍惜，勸分不成反遭冷戰，氣得上網求助該如何分開小倆口，不同家庭價值觀引發網友討論。

4子爭遺產不滿「他」也有份開戰 阿嬤氣炸：全部捐給孤兒院

遺產繼承常成為家族成員撕破臉的理由。一名男網友在Dcard發文「阿嬤因為兒子們，一氣之下要把全部遺產捐出」，無奈表示自己的阿嬤已經年紀很大了，家裡卻時不時因為遺產的事，鬧得雞犬不寧，導致後來阿嬤脫口要把錢全部捐給孤兒院，讓網友們敲碗說「想聽後續」。

一天用2片衛生棉也不行？ 網友列「7大拜金女行為」引熱議

近年來網路世代活絡，許多人時常在社群平台分享自己的觀點，有網友統整出脆友認為的「7大拜金女行為」，其中包含使用夜用衛生棉、喝星巴克...等，種種不合理的判斷引發網友熱議。

妹子帶母跟團旅遊見識7缺點 怒喊：再也不要心軟帶長輩出國

年輕人與長輩出遊習慣不同，一起出國自由行可能會因此發生不少衝突，導致許多人都不願意帶長輩出國，反而更願意花錢請旅行社規劃。一名女網友抱怨「再也不要心軟帶長輩出國」，她近日與家中長輩一起跟團旅遊，想不到卻氣得直呼，「不是人老了會壞掉，單純只是沒教養的人變老了還倚老賣老而已」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。