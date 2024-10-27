男友什麼都AA…她無奈喊「我適合大方男」 網兩極爭論：互相很重要

AA是情侶之間常被討論的問題，一名女網友分享自己的前男友就是標準AA男，她表示對方就連吃路邊攤都要AA（各出各的），讓她越想越不爽，最終選擇了分手，直呼「我還是適合大方男」。

原PO在Dcard表示，自己某天在上班時候跟同事聊到AA話題，聽到同事說「如果男友跟妳AA，妳還敢嫁我也很佩服」這句話，她表示很佩服對方會說出來，畢竟每個人價值觀不一樣。

她還透露另一位同事之前介紹男生給她，兩人後來交往，那時候因為男友要跟她AA，因此覺得他很小氣也有鬧不愉快，但男友覺得自己吃就自己付錢。原PO表示雖然當時有被說服所以同意，可是越想越不爽，因為連去吃路邊攤男友都急著要跟她算錢。她說雖然之後選擇分手，但自己過得蠻開心，不會有人一直要算錢。

貼文一出引來眾人討論，「為什麼跟妳AA就是小氣，他甚至沒佔妳便宜不是？」、「愛計較的人，就單身比較好」、「我覺得AA不是小氣，就只是正常人，但不AA的是算蠻大方的了」、「有沒有互相，其實感受得出來，任何事都要算得這麼清楚，不要也罷」、「我也喜歡花錢在另一半身上，看她開心我就快樂一整天，但前提是她不能覺得是理所當然」。