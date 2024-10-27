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母抱怨女兒男友送禮太廉價 網友勸：不要干涉孩子談戀愛

聯合新聞網／ 綜合報導
只因女兒收到男友送的生日禮物不值500元，母親認為孩子不被珍惜勸分不成反遭冷戰。示意圖／ingimage
只因女兒收到男友送的生日禮物不值500元，母親認為孩子不被珍惜勸分不成反遭冷戰。示意圖／ingimage

只因女兒收到男友送的生日禮物不值500元，母親認為孩子不被珍惜，勸分不成反遭冷戰，氣得上網求助該如何分開小倆口，不同家庭價值觀引發網友討論。

一名母親在匿名公社Threads平台上發文，表示寶貝女兒目前大二，第一次交男友，上個月生日時收到對方送的鹹酥雞和飾品，推斷在西門町購買且價格不到500元，因此抱怨「女友生日這不應該格外重視嗎？怎麼會送路邊攤的飾品？」

她也提到自己年輕被老公追求時，對方存了2個月的錢，買了當時專櫃的香水當生日禮物給她，而女兒跟那個男生開始曖昧時是12月，當時就已經知道女兒5月底生日，「這麼久的時間不相信他沒時間準備，只差在有沒有心而已」。

原PO說寶貝女兒為獨生女，不忍心看到她被男友如此不珍惜，僅僅送便宜的路邊攤，勸女兒與對方分手不成還反遭冷戰，因此發文詢問網友建議。

貼文曝光後許多網友回應，談戀愛是2人之間的事情，父母不該介入，「學生買500元左右的小飾品已經算很高了，孩子的感情越干涉，應該會更背著妳的想法走吧」、「戀愛是她在談，妳當後面支持的媽媽就好，女兒的人生她有權利自己選擇」。

也有人認同母親的想法，「我完全理解妳的想法，千萬不要反對跟阻止，我會開玩笑跟我女兒說，『啊！妳老爸當年追我花了多少心思、多少錢，妳不要輸給老媽喔』，要是我是妳，我也很不爽我這麼寶貝的女兒，隨便一個路邊攤首飾就想追走她」。

不過有網友認為，父母應該注意的是對方的品格與心意，「我都教育女兒不可以收太貴重的禮物，只是學生，花的都是父母的錢！」、「我覺得要看的不是禮物的價值，是禮物後面的心意跟對自己能力的認知」。

戀愛 生日 禮物

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