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婆婆洗腦2孫女「外公不會疼」 她氣炸向老公抱怨卻遭敷衍回應

聯合新聞網／ 綜合報導
婆婆老愛在背後嚼舌根，媳婦向丈夫抱怨卻被敷衍。 示意圖／ingimage
婆婆老愛在背後嚼舌根，媳婦向丈夫抱怨卻被敷衍。 示意圖／ingimage

婆媳關係是千古難題，如果老公再不給力會面臨很辛苦的婚姻生活。一名女網友在臉書發文抱怨，自己的婆婆覬覦娘家的遺產，還會在她背後對孩子亂嚼舌根，她跟老公抱怨卻還會被嫌愛計較，無奈只能上網抒發情緒。

女網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區抱怨，婆婆總是覬覦她娘家的遺產，有時還會對她女兒說「妳媽媽都在花妳爸爸的錢」。近日甚至聽到婆婆對孩子們洗腦，「妳們是媽媽的爸爸的外孫，不是內孫，所以媽媽的爸爸不會那麼疼」。然而事實上，原PO表示爸爸一直把她兩個女兒視如掌上明珠，從小到大陪著她們去百貨公司買衣服、請原PO全家去餐廳，點她們喜歡的菜色、出錢讓她們矯正牙齒。

每當女兒們在學業上表現出色，外公會獎勵她們，也常常教她們待人處事的道理，最近更是安排她們明年去美國親戚家長住，在美國讀書，還會招待他們全家人去迪士尼樂園和其他大型主題樂園遊玩。

原PO父親的種種卻被先生視為理所當然，她表示老公曾說「妳家人有錢，他們有能力幫忙、有能力招待我們」，原PO傻眼回道，「他們沒有義務要照顧我們的女兒，你不能這樣視為理所當然」。

原PO也曾和先生強調婆婆那些的話讓她覺得得寸進尺，直言「你媽媽讓我有一種得了便宜還賣乖的感覺」，沒想到老公只淡淡的回道「妳是大學畢業，我媽媽只有小學畢業，她無知、封閉、沒有學識見識，妳幹嘛跟她計較」。網友們紛紛在貼文下留言，「書念得少和講話奇葩有什麼關係？老公是什麼邏輯死亡」、「 妳婆婆是嫉妒了，因為她無法做到妳父親那樣」、「什麼叫做『幹嘛跟她計較』，搞清楚是她在計較」。

婆媳紛爭

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