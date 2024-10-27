一天用2片衛生棉也不行？ 網友列「7大拜金女行為」引熱議

近年來網路世代活絡，許多人時常在社群平台分享自己的觀點，有網友統整出脆友認為的「7大拜金女行為」，其中包含使用夜用衛生棉、喝星巴克...等，種種不合理的判斷引發網友熱議。

一名網友在Threads上發文，表示自己滑「脆」時看到許多拜金女的定義串文，因此幫大家整理為7項重點，並備註「以上『拜金』行為都是指女性使用自己賺來的錢」。

1.喝星巴克

2.使用夜用型衛生棉

3.生理期間一天使用超過兩片衛生棉

4.吃迴轉壽司超過300元

5.吃85度c單片蛋糕

6.叫外送、搭uber

7.付錢時不主動AA

貼文曝光沒多久便高達近五千次轉發，話題瞬間在網路上炸鍋，不少女性紛紛自嘲，「咖啡買一送一堅持只喝一杯，吃小美冰淇淋不舔蓋子，這樣夠拜金嗎」、「原來我用夜用衛生棉都在浪費錢，那保險套他怎麼不要重複用？」、「大家都是頂級拜金女了」。

也有網友分享自己的真實經歷，「早餐吃摩斯被前男友說太奢侈」、「用自己的零用錢去買唱片被前任痛罵」、「喝珍奶剩兩顆珍珠，被罵是拜金女」、「共買一罐家庭號牛奶，被男友質疑喝超過一半，說我怎麼可以在不是早餐的時間喝」。