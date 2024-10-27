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4子爭遺產不滿「他」也有份開戰 阿嬤氣炸：全部捐給孤兒院

聯合新聞網／ 綜合報導
遺產繼承常成為家族成員撕破臉的理由。示意圖，非文中報導當事人。聯合報系資料照片
遺產繼承常成為家族成員撕破臉的理由。示意圖，非文中報導當事人。聯合報系資料照片

遺產繼承常成為家族成員撕破臉的理由。一名男網友在Dcard發文「阿嬤因為兒子們，一氣之下要把全部遺產捐出」，無奈表示自己的阿嬤已經年紀很大了，家裡卻時不時因為遺產的事，鬧得雞犬不寧，導致後來阿嬤脫口要把錢全部捐給孤兒院，讓網友們敲碗說「想聽後續」。

原PO表示，阿嬤想把在中部的土地，分給大伯、二伯、三伯、爸爸和自己，但是三伯卻堅持不肯，並多次對阿嬤「情緒勒索」，說遺產應該要只分四份，不過阿嬤堅持不採納三伯的意見，因此家裡只要講到遺產相關話題，氣氛就會劍拔弩張，讓原PO自嘲說「對，我就是那個雞犬不寧的關鍵」。

原PO提到，幾天前或許阿嬤已經被煩到極限了，突然向家人表示要把錢全部捐給孤兒院，「她說那些孩子都比較知足，不會整天腦筋往父母的遺產上動」。原PO心疼說道，阿嬤真的很疼愛自己，「但我也不想看她這樣子煩惱，不過我這個小輩，也沒什麼立場說話就是」。

貼文曝光後，許多網友贊同原PO阿嬤的作法，「全部捐出去就對了，不然到時候大家又在說不公平」、「那就捐出去啊，這樣就沒得吵了，錢要怎麼用是阿嬤的事」、「土地是阿嬤的，就取消這不聽話的三伯的份」、「想聽後續，滿期待全部捐出去的good ending，吵來吵去真的會被煩死耶」。

有網友表示能體諒原PO三伯的心情，「三伯說得沒錯，繼承權順位分兒子大於孫子，所以分四份正常公平，然後孫子閃邊涼快，找自己爸爸要遺產」、「如果我是你，就會私下和三伯說先照著阿嬤說的去做，等真的分完，再把自己的那一份平分四份給各位就好了，畢竟我覺得阿嬤這種做法確實不太公平」、「你直接跟奶奶說你不拿，這樣不行嗎」、「私下跟三伯約定你那份分他三分之一，這樣他拿到的比原本還要多，就會支持你了」。

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