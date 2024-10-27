沒有自知之明？普信女開兩大條件求對象讓他傻眼 網勸：別介紹

年過三十歲後不少單身女性急著步入婚姻，隨著年紀的遞增，經濟條件更是擇偶關鍵。一名網友在Dcard上抱怨，自己的女性好友們開始要求他介紹對象，令他感到困擾的是，女性好友們的篩選條件竟是「180公分、年收入百萬」，雖然自己有許多朋友符合要求，但原PO對本身條件配不上的她們提出質疑，嘆「為什麼很多女生都沒有自知之明」。

原PO舉例，不久前被一個女生要求幫她介紹對象，原PO表示因為自己的科系和工作關係 ，有接觸到不少高薪的男性，整體朋友圈男性也較多。他怨道有些單身女性朋友就會想要他幫忙介紹，但尷尬的是她們都眼光高於自身條件，只是有些人是工作夥伴所以日後還會見面，也不好意思講明白。

他直言，「有時候覺得很荒謬」，表示大部分要求的標準都是身高要175或180公分以上，收入要百萬以上，雖然自己身邊男性朋友的確大部分都有百萬，但在整體社會上百萬的年輕男性不到一成，而女方要求的身高已經淘汰超過一半的男性了。原PO嘲諷說「更不要說，提要求的女生的收入和顏值很多都沒有達到前兩成的交往條件」，讓原PO認為女性朋友們也不過是自取其辱罷了。

貼文一出網友紛紛回覆，「我都拒絕男生欸！我遇到的男生很多都是媽寶」、「超創，像是想貶低女性眼光太高嫁不出去的文」、「很多男生也自視甚高，沒想進一步發展，自以為女生有興趣想攀附大腿」、「千萬不要介紹，順利就沒你的事，出事都算你頭上，尤其這種眼高手低的問題一堆」、「 這個狀況無分男女，只是條件越多越容易單著」。