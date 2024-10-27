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母親一句話讓兒子驚呼「其他6個外婆是誰」 網笑：小孩想像力無限

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友聽到一段母子的對話，覺得好笑，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友聽到一段母子的對話，覺得好笑，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

一名網友近日在社交平台Threads上發文表示，自己在便利商店聽到一段對話憋笑憋得很辛苦，一位男孩因為聽到媽媽說「我們下個月初要回淡水一趟喔！外婆7號要出國」，驚訝地反問其他6個外婆是誰？貼文引起許多網友分享遇過小孩子的童言童語引起的趣事。

網友紛紛回覆孩子誤解大人的話的趣事，「女兒小時候，我跟她說：『妳是個懂事長大的孩子』，然後她皺著眉頭一直看我，問我：『那小的是誰？』，欸不是欸，不是董事長大的孩子欸」、「帶小朋友上廁所，我：『你上完後跟我說一下喔』，幾秒後，小朋友：『一下』」。

也有人留言，「女兒讀小學四年級時的作業要幫『永垂不朽』寫出它的意思，然後還要再做一個造句，她的作業是這樣寫的：『永垂不朽：很久的意思；造句：我每次去同學家玩都永垂不朽』」、「小孩的無限想像力」、「還好外婆不是31號出國」。

親子

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