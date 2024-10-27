妹子帶母跟團旅遊見識7缺點 怒喊：再也不要心軟帶長輩出國

年輕人與長輩出遊習慣不同，一起出國自由行可能會因此發生不少衝突，導致許多人都不願意帶長輩出國，反而更願意花錢請旅行社規劃。一名女網友抱怨「再也不要心軟帶長輩出國」，她近日與家中長輩一起跟團旅遊，想不到卻氣得直呼，「不是人老了會壞掉，單純只是沒教養的人變老了還倚老賣老而已」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她近日與媽媽、阿姨、姨丈跟團出國旅遊，想不到媽媽言行舉止讓她非常無法接受，還列出七大缺點，直呼「再也不要心軟帶長輩出國」。

第一，生活習慣很差，進門亂脫襪，亂丟飯店的衛浴備品、香皂在浴室地板；第二，不分場合製造聲響，參觀園區沿路唱歌，吃自助餐沿路講話，連洗澡上廁所都不關門；第三，熱愛拍照，到景點就要拍攝網美照傳給親友，拍完以後就不想繼續參觀，連逛街都是買完自己想買的就吵著回飯店。

第四，女兒的東西比較好，她說媽媽一直吃她準備的食物，如零食、泡麵、保健品，連保養品也要拿她的；第五，瞧不起別人，旅行團中有團友買了大包小包，原PO媽媽卻說「那種人就是沒見過世面才這樣啦」；第六，端著貴婦架子，即使只是吃麵包，也要領隊給刀叉用餐；第七，沿路炫耀女兒，不斷向別人誇耀原PO多會排行程、語言多好等等。

該網友氣得表示，「以往自由行我生氣時，我還會說服自己是因為自助的瑣事太多，消磨了我的耐心，但我這次真的嚇到了，不是人老了會壞掉，單純只是沒教養的人變老了還倚老賣老而已」。

其他人留言，「妳媽是我最害怕的那種中老年人」、「這絕對不是長輩的代稱，是妳媽個人問題，我們爸媽完全不會這樣，我爸媽也是我長輩」、「全宇宙最可怕的生物歐巴桑，完全活在自己的世界，妳最厲害吧，還帶她出國自由行」。