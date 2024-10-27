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怨辦婚禮未婚夫全擺爛 人妻反被罵「不夠體諒」…全網勸喊停

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨未婚夫不參與籌備婚禮的工作，情境示意圖。圖／Ingimage
女網友抱怨未婚夫不參與籌備婚禮的工作，情境示意圖。圖／Ingimage

舉辦婚禮有非常多繁瑣的事情需要籌備，包括宴客地點、婚紗照、餐廳食物等，都需要傾注很大心力與時間，若是另一半完全不協助，可能會使人心生怨念，甚至引發衝突。有一名即將成為人妻的網友抱怨，她與未婚夫兩人一起負擔婚禮的費用，然而籌備工作卻由她獨自承擔，向未婚夫抱怨卻反而被責怪不夠體諒包容，令她直呼心寒。其他人建議「趕快喊停！不結婚不會死，但選錯人結婚會生不如死」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她即將於4個月後結婚，婚禮的籌備工作全由她一手包辦，未婚夫幾乎是不聞不問，即使她有向對方回報進度，但當未來婆婆詢問時，未婚夫仍是一問三不知。

原PO表示，未婚夫唯一參與的婚紗照拍攝，當天還遲到一小時，只因他忘記拿自己該穿的衣服，還得再開車回家拿。她表示，「每次到婚紗公司幾乎都我一個人到，或是他大遲到，看著裡面的人幾乎都有男友老公陪伴，後面幾次真的覺得好孤單」。

該網友向未婚夫抱怨，想不到對方卻責怪她不夠體諒包容，甚至說「備婚過程本來就是女生處理，身邊有幾個人是男生在用的？」她無奈表示，「婚禮所有費用幾乎是和男友各負擔一半，也沒有要求任何儀式，甚至沒有提親、訂婚這些，我真的覺得超級生氣又委屈，真的好迷惘」。

貼文引起熱議，有網友提出建議，「那就趕快喊停，不結婚不會死，但選錯人結婚會生不如死，妳要感謝他婚前就不演了」、「籌備婚禮都覺得妳要cover他，結婚之後可能妳下班要cover家事，有小孩之後妳可能要cover照顧小孩，因為他工作比較忙，所以他會覺得這些事情很合理，希望妳好好想清楚，跟男友溝通妳覺得委屈不平衡的地方，不然他只會覺得妳在無理取鬧」。

還有人說，「常見確實都是女生在做比較多事，但他根本是事不關己了吧，他以為自己是賓客嗎？」、「我覺得事情不想處理的最低限度就是至少要出錢，如果事情都是妳在處理，費用還要跟他一半這真的很爛」、「這是一個警訊，妳反映妳的想法，他只覺得妳要cover他，表示他不太在意妳的看法，或者他在逃避婚禮。要不要乾脆暫緩婚禮，等一切都讓妳安心了再說」。

Dcard 婚紗照 未婚夫 結婚

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