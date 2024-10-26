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現代男生都不主動追女生？一票苦主談「躺平血淚」：放棄後房貸都要還完了

聯合新聞網／ 綜合報導
很多男生已經放棄主動追女生。情境示意圖。圖／Ingimage
很多男生已經放棄主動追女生。情境示意圖。圖／Ingimage

情侶間從交往到結婚，是相當不容易的一件事。最近有一名男網友無奈表示，以前男生都會很積極追女生，但現在的人主動示好幾次，沒回應就立馬放棄，很多人也慢慢看開選擇躺平，文章也釣出一堆有經驗的苦主熱議。

網友在Dcard以「為什麼男生現在都不主動追女生？」為題發文，他表示以前很多男生都會很積極追女生，見過有些男生甚至追一年以上，做各種行為討好對方，但現在的人主動示好幾次，對方沒什麼回應就立馬放棄找下一個。

原po也說，身邊朋友已經是半放棄狀態，每天都注重自己的興趣多於追女生，現在的男生比起以前真的懶散很多，很多人已經不想再去追女生，自己也慢慢看開，認為每次都花很多時間、心機、金錢在女生身上，追了十多個都是失敗收場，覺得心很累。

此文一出後，不少過來人有同感留言，「自從放棄追女生後，我買了房，也買了車，房貸也快還完了」、「追女生，花出去的錢、時間、精力，最後還不一定成功，這些資源還不如提升自己」、「如今追女生的性價比太低了」、「嘗試追女近半年，見面吃飯認識近20位，篩出兩位嘗試交往，最近都分手不聯絡，我也不想追了」、「追女生勞心勞力沒結果，近半年光是約會開銷約30萬，給你參考看看」。

但也有人認為，「這是一個很好的現象，請不管男生女生都要多愛自己一點，伴侶、結婚生子這種東西可有可無，一切佛系就好」、「因為真的不是靠追，女生就會喜歡你的，真的是要散發出自己的魅力，讓女生對你有感覺」、「應該是越來越多男生知道，追求這兩個字有多卑微了吧，希望有更多男生可以體認到這點」、「這很好啊女生愛自己，男生也愛自己，各自專注在自己喜愛的地方其實最可以互相吸引」。

兩性關係 約會

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