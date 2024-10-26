第一次同居！男友「無意識行為」讓她快崩潰 過來人曝實用建議

職業不分貴賤，但有些工作卻容易被遭到輕視。近日有一名網友表示，他原本從事保險業，後來回彰化老家幫忙家人務農工作，卻因此被女友的媽媽嫌棄，難接受女兒未來要當村婦，種種冷暴力下，兩人最終還是分手了。不少網友認為，很多人還停在舊觀念，現在務農的很多年薪百萬只是入門，地段好的很多數十億百億身價。

2024-10-26 10:14