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第一次同居！男友「無意識行為」讓她快崩潰 過來人曝實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近日和男友展開同居生活，沒想到對方打呼聲音超大，讓淺眠的她幾乎睡不著，好奇該如何改善？示意圖/Ingimage
一名女網友分享，近日和男友展開同居生活，沒想到對方打呼聲音超大，讓淺眠的她幾乎睡不著，好奇該如何改善？示意圖/Ingimage

你會和另一半同居嗎？一名女網友分享，近日和男友展開同居生活，沒想到對方打呼聲音超大，讓淺眠的她幾乎睡不著，好奇該如何改善？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「男友打呼到我懷疑人生...」為題，指出近期和男友展開同居生活，沒想到男友每天晚上睡覺都「摳～摳～摳～」，打呼聲音超級大，她也建議對方要去看醫生，但男友卻覺得沒什麼大問題，不需要就醫，讓淺眠的她相當崩潰。

貼文一出後，多數網友都給出實用建議，紛紛表示「我也會打呼，跑去做鼻中隔，改善很多」、「其實應該要看醫生，打呼嚴重有醫療器材可以處理」、「過來人告訴你，睡眠門診＋陽壓呼吸器買下去就對了」、「為了我好睡，我是分房，為了他健康，我是叫他戴呼吸器，分房一天就完成了，戴呼吸器花了2年勸」。

不過，也有部分網友認為，若對方堅持不看醫生，就只能分房或分手，回應「分房睡唯一解」、「分房分手選一個」、「分手分房或是看醫生，看是否需要手術解決問題，自己選一個」、「如果他堅持不看醫生你又受不了，看是分房還是分手」。

分手 男友 睡眠 醫生

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