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給我兒子吃些有的沒的！婆婆來訪總亂翻冰箱 她忍無可忍「嗆一句話」KO

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage

婆媳關係總是讓人相當困擾，一名女網友分享，婆婆雖然不常來訪，但每次只要一到家，就會翻箱倒櫃，看看冰箱、零食櫃有什麼，並指責她準備一些有的沒的給先生吃。有次她終於受不了，反嗆1句讓婆婆啞口無言。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆雖然久久才會來一次，但每次只要來了就開始亂翻東西，像是看冰箱有準備什麼菜、或翻一下零食櫃，接著就會指責她「為何準備一些有的沒的，不會煮有營養的飯菜照顧老公？」。

這名女網友進一步說明，最後她實在忍無可忍，當著婆婆的面問先生，「難道你媽從小都沒教你，到別人家不要亂動別人家的東西，不要亂說話，到別人家又要有禮貌、要有教養嗎？」，讓婆婆當場啞口無言。

貼文一出後，不少網友都表示「婆婆真的都把兒子當巨嬰對待，完全是恐龍父母」、「都成年人了，吃什麼怎麼會是妳一人的責任，婆婆思維蠻幽默的」、「為什麼婆婆都愛翻別人冰箱，真的很奇怪」、「婆婆愛亂翻+1，而且做錯事還會惱羞成怒，怎樣都是媳婦的錯」。

此外，也有網友給出實用建議，指出「我婆婆也是，後來都直接跟公婆約外面餐廳或是景點走走，不讓她有機會碰到這些東西就不會有衝突」。

冰箱 婆婆 媳婦

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