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不想女兒當村婦！務農遭女友媽逼分手 他無奈曝年收400萬：誰還當上班族？

聯合新聞網／ 綜合報導
農業示意圖。 圖／ingimage
農業示意圖。 圖／ingimage

職業不分貴賤，但有些工作卻容易被遭到輕視。近日有一名網友表示，他原本從事保險業，後來回彰化老家幫忙家人務農工作，卻因此被女友的媽媽嫌棄，難接受女兒未來要當村婦，種種冷暴力下，兩人最終還是分手了。不少網友認為，很多人還停在舊觀念，現在務農的很多年薪百萬只是入門，地段好的很多數十億百億身價。

一名男網友在Dcard以「被前任媽媽看不起，我這務農仔」為題發文，他表示自己27歲軍職退伍後，就到台中從事保險業，用交友軟體時遇到了女友，當時在耶誕城告白，就在一起了，接著12月多租屋到期後就回彰化幫忙家人務農，女友也不會因為他從事農業而嫌棄，就這樣在一起3年。

沒想到第3年問題就變多了，有次女友和他說媽媽有點介意原po務農，並表示難接受女兒未來要當村婦曬太陽，原po也表示不會逼她一起從事農業，可以自己找工作，但是女友媽媽仍然是很難接受，之後便開始對女友冷暴力，每次見面都會擺臭臉。

原po表示，家裡是從事溫室葡萄，可以說是高經濟作物，每年全部收一收都有4百多萬，這麼好怎麼可能放棄回去當上班族，而女友媽媽刻板印象，覺得務農很曬很累，加上女友爸爸是傢俱中盤商老闆，結果就在這情況下繼續相處一陣子，有次早上就收到一大串分手文。原po也釋懷說「感情不是兩個人的事，是兩家人的事」。

不少人也表示，「高經濟價值作物家裡基礎都打好了就是爽，務農快十年放棄離場路過」、「可能還停留在40年前以上的觀念聽家人說過，那時聽到務農怕爆嫁過去會做到累死，現在的務農都田橋仔，祖先要是當過保正地段好的很多數十億百億身價」、「別的不說，這葡萄真漂亮，千萬不要看不起種水梨跟葡萄的」、「我也是從外務轉回家務農的，別看務農的不起，很多年薪百萬只是入門而已」。

也網友說，「但務農基本上工作離不開地，真的要老婆去找工作其實很辛苦，鄉下不一定有適合她發展的，最後只能迫於現實回夫家幫忙」、「其實老人家只是關心，但用的方式很噁心」、「我也遇過跟你一樣的情況，我家也剛好是種葡萄還開農藥行，但對方父母就是很反對，明明她老爸只是開大卡車的」。

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