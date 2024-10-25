她嘆男友不想辦婚禮因「怕尷尬、浪費錢」 網建議：可由妳出錢

婚姻是人生大事，不僅要考量金錢因素，雙方更要做好溝通。一名女網友發文求助，她最近跟男友討論要準備結婚，她認為一定要辦婚禮，但男友覺得很尷尬，堅持不想辦婚禮，因此詢問網友：「希望有過來人可以分享溝通方法，或怎麼解決的」。

一名女網友在Dcard發文，表示最近跟男友討論要準備結婚，她一直都覺得婚禮一定要辦，邀請親朋好友來「共襄盛舉」，雖然開始做功課之後發現籌備起來非常麻煩，也沒有覺得就此算了，她大致想好要省略很多步驟，只辦午宴16桌左右，不迎娶送嫁，不證婚，婚禮費用大概會一人出一半，但預算會比男友多一點，因為她想挑自己很喜歡的婚紗。

但原PO透露，男友即便知道她很想辦婚禮，還是堅持不想辦，男友覺得辦婚禮「很尷尬」，兩家人吃個飯就好，不想被大家像看「猴子表演」一樣，並覺得浪費錢，原PO雖然不同意，但也覺得一直把自己想法強加對方身上也很自私，坦言「心態很矛盾」，因此請教網友：「希望有過來人可以分享溝通方法」。

此文一出，不少網友勸原PO可以出全額，包括籌辦婚禮，「只有妳想辦那妳出全額說不定他就會比較甘願配合，他不想辦他還要出錢，那感覺會不一樣」、「妳提出婚禮錢妳全出、全部妳籌劃，他只負責出席，而且妳籌劃的過程不會因為太累他都不幫忙而生氣」、「想辦就全出不要叫別人拿錢」、「如果妳願意全出，他可能會心甘情願一點」。

也有網友分享經驗，提出方法，「我男友當初跟妳男友一樣想法，最後討論的結果是我全出、我籌備，只是籌備的過程中，妳要能接受所有事情都自己做功課」、「我也是社恐根本完全不想辦婚禮，跟男友達成共識單純登記就好」、「我也是想辦婚禮，我老公完全不想辦，所以我盡可能簡化婚禮帶給他的不適，譬如說我不拍婚紗」。