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男生不愛追求異性了？他嘆朋友都已半放棄 一票過來人：CP值太低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友覺得沒必要「太積極」追求女人，愛情並非靠努力就能得到。圖／ingimage
一名男網友覺得沒必要「太積極」追求女人，愛情並非靠努力就能得到。圖／ingimage

談戀愛需付出時間和金錢，而有時候自己一個人反而是更好的選擇。一名男網友發文，表示現在的男生每天都注重自己的興趣多於追女生，他也覺得沒必要「太積極」追求，愛情無法靠努力得到，因此詢問網友：「你們是很想追女生，還是打算自己一個就好了呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示以前很多男生會很積極追求女生，有些男生甚至追一年以上，努力討好對方，但現在的人主動示好幾次，對方沒有什麼回應就立馬放棄找下一個，或者隨緣「順其自然」就好。

原PO表示，身邊的朋友已經「半放棄狀態」，每天都注重自己的興趣多於追女生，並認為現在的男生比起以前懶散很多，很多人已經不想再去追求異性。而他本身也已經慢慢看開，因為每次都花很多時間、心機、金錢在女生身上，追了十多個，最後都是失敗收場，覺得「心累」，認清愛情並不是靠努力就能得到的，最後詢問網友：「有沒有人有同感？是很想追女生，還是打算自己一個就好了呢？」

此文一出，不少網友認同原PO的想法，「希望有更多男生可以體認到這點，把時間拿去提升自己」、「因為認真對待感情不一定會有好的結果，但我認真賺錢認真運動，一定會有錢和健康的身體」、「這是一個很好的現象，請不管男生女生都要多愛自己一點」、「如今追女生的性價比太低了，要帶她吃帶她玩，帶她去拍照打卡，全程照顧對方的情緒價值」。

也有網友分享自己的經驗，「自從放棄追女生之後，我買了房，也買了車，房貸也快還完了」、「之前追了不同部門女同事，鼓起勇氣跟對方告白，結果對方隔天不理我就算了（就當作被發好人卡），還用限時動態說只是把他當朋友，還是一個人過比較好」、「前不久，遇到一個很棒很讚的女性，於是主動告白，換來了從此不再熱絡」。

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