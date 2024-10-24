有周杰倫演唱會門票就可告白成功？他約曖昧對象衝了 結局曝光

如果你（妳）想要跟對方告白，用什麼樣的方式成功機率較高？唱周杰倫的告白氣球？還是直接帶（他）她去聽演唱會？一位男網友搶到2張周杰倫大巨蛋演唱會門票，希望藉著這個機會向曖昧對象告白，結果竟被對方猜出來。有網友看完貼文後，幸災樂禍地說道「看來告白氣球被戳破了」。

「感謝周杰倫讓我有解脫的機會」，原PO在Dcard發文表示，自己幫曖昧對象搶到周杰倫演唱會2張票，心想晚上剛好約對方出來吃飯，並趁這個機會告白，「如果她拒絕，就好聚好散把票賣了；如果同意交往，就帶她去看演唱會。」

原PO先打預防針指出，「有些人會覺得我這樣很勢利、奸詐，但是我已經受夠了曖昧遊戲」。不料到了晚餐時刻，女方剛點完餐就猜到他有搶到票，被順勢告白後則說很珍惜他這個朋友，但是目前沒有打算要跟任何人交往。就這樣，告白計畫以失敗告終，原PO最後也將2張票原價賣給曖昧對象，對方本來邀請喊話一起去看，但自己因心情還沒有平復就拒絕了。

貼文一出，不少沒搶到票的網友都抱著一絲希望，敲碗希望原PO能讓票給自己，「票給我，我夾起來跟你交往好嗎？大葛格」、「先祝你成功！但就是說如果沒成功的話可以賣給我嗎」、「哭死，這兩張票如果你有追到，誠心祝福你們。沒追到的話，可以賣給我，換我去追喜歡的男生嗎」、「排（隊），沒成功賣我，拜託」。

至於結局雖以失敗收場，許多網友們也紛紛為原PO獻上祝福，「至少還有告白呀～沒事的」、「肯為喜歡的人努力的男生很帥！」、「加油了哥，隔著屏幕都能感受到你的無奈，我前陣子也是一樣的心情」、「我也搶了兩張，想說約曖昧對象去看然後告白，如果我們都失敗了要不要一起去喝酒」。