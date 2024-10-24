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男友頻借錢…父親主動勸分手 網嘆「妳真善良」：要聽勸

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友日前接獲男友父親的電話，他在電話中先稱讚她是個好孩子，並指兒子配不上她，勸2人分手。示意圖／ingimage
有位女網友日前接獲男友父親的電話，他在電話中先稱讚她是個好孩子，並指兒子配不上她，勸2人分手。示意圖／ingimage

「現在應該怎麼做？」有一位女網友在Dcard發文表示，交往3年的男友近日以各種理由頻繁借錢，一開始不以為意，日前卻接獲男友父親的電話，坦承兒子是在騙錢「配不上她」，更希望別再借錢給兒子，同時承諾會償還所有金額。不料男友父親的一席話，讓她擔心起對方爸媽真的會幫忙籌錢還債，自己卻不想為難善良長輩，因而陷入苦惱。

原PO坦言跟男友認識3年，是真的想跟他長久走下去的，但最近半年，他卻開始頻繁地跟她借錢。一開始是說他酒駕，需要繳罰款；第二次，他說不小心把朋友的車刮傷了，烤漆鈑金要5萬。直到上個月，男友說他爸脊椎受傷要開刀，要借20萬時，才讓原PO有點懷疑，因為之前帶他爸媽去金門旅遊時，爸爸並未提及要開刀。

網友們看完貼文內容後，多數人留言勸原PO「分手」，「分手別聯絡，這種會借錢的很可能會糾纏妳」、「一定要分手，對方願意還錢就收，沒還認賠」、「我第一個男友也會跟我借錢，他跟我借一千元，我就跟他分手了，不會控管花費的人真的不行」；更多人聽到酒駕就覺得不妥，「酒駕表示這個人問題很大，酗酒跟吸毒沒兩樣，不要說跟妳借錢，光是知道他酒駕就該放手了吧」。

對此，許多網友也稱讚原PO很善良，認為可以試著和男友父母溝通，「看完覺得妳比較善良，還會替對方父母著想」、「你男友是什麼德性，他爸媽最清楚，妳要聽他爸媽的勸，至於錢就不要收就好了」、「好難得的父母！ 很多父母都會跟著欺騙，妳運氣真好！」、「我覺得妳很認真地跟他們說，這筆錢由妳想辦法跟他們兒子要，而且跟他們說他們這樣拚命幫兒子擦屁股，也只是害了他而已。我想父母都應該了解這個道理」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

借錢 分手

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