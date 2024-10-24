跨性別者免術換證？ 難以手術與擔憂女性受害引正反論戰

台北高等行政法院於今年8月判決跨性別者宇萱得免術換證（不需要經過變性手術，就能變更戶籍登記性別），台灣伴侶權益推動聯盟（伴盟）認為這是重視性別人權的國家應給出的答案，然而，近日國立政治大學2度傳出性別友善廁所偷拍事件，也引起討論：免術換證是否可行？法律能否允許生理男性與女性共處更衣室、廁所等私密空間？

一名女網友近日在Dcard以「完全無法接受跨性別免術換證」為題發文表示，自己完全無法接受免術換證，因為擔心生理男性能就此合法處於女性更衣室和大眾池等空間，而且生理性別與自我認同性別的不同也可能引起醫療人員的混淆、困惑。

該名網友也指出，生理女性對於免術換證的懷疑是合理的，因為普遍來說，生理男性的力氣較生理女性大，她質疑為何要讓生理女性承擔額外的風險，也認為免術換證政策會壓縮生理女性的生存空間，引起生理女性的恐慌與不適。貼文一出，引起對於免術換證政策的正反辯論。

支持免術換證的意見

有支持免術換證網友點出跨性別者因身體因素無法進行手術的問題，「本人支持免術換證，但必須做出限制，如因身體因素無法手術者，且須長期使用抗雄來達到化學閹割者，在公眾場合禁止裸露，本人因爲年齡大及有三高跟循環不良放棄手術，雖然醫生再三保證可以克服，但我選擇生命，我一個小傷口就要持續使用抗生素三個月才癒合，我可不想為了夢想而失去生命」。

也有人認為金錢也是影響能否動變性手術的因素，「大部分沒辦法變性手術換證的人，沒錢沒時間就是最大的原因，以跨男來說，不太可能我都打激素了，平胸、子宮拿掉之類的都做了，但我不想變性，沒辦法做通常都是要嘛成本問題，或是健康問題」、「跨性別也是我們的國民，不支持免術換證；那好歹也支持性別置換手術能夠獲得健保部分或全額補助。如果手術才能換證，但不換證難找工作，沒工作又怎麼有錢動手術？我母親永遠無法理解我為什麼把自己搞得這麼辛苦，努力開源節流、難得有放假卻整天往醫院跑，還是堅持要盡快去動性別置換手術，只是為了當個普通人好好的活著」。

有人則認為免術換證與犯罪不必然有因果關係，「首先人家只想好好當個女生，換證是為了不想在日常生活中被出櫃，再來你說的更衣室公共泳池跟免術換證有什麼關聯，真正的變態要進更衣室跟公共泳池還需要看身分證嗎」、「免術換證不等於無條件換證，不是隨便路人都可以跨來跨去，醫師證明和其他門檻可以防堵『為了特定目的而跨者』，畢竟他們並非心理認同跨性別」、「過去的台灣社會，就算強制跨性別手術，難道沒有偷窺、性侵的案子？重點犯人根本不是跨性別」。

反對免術換證的意見

反對免術換證的網友提出他們對於犯罪問題的擔憂，「確實以性犯罪工具為前提討論會有點怪，但我認為應該也要顧慮到其他非跨性別族群的感覺。想像一下，如果妳是一位異性戀的生理女，當妳進廁所的時候發現一位非術跨性別女，即使有隔間阻擋，還是會覺得害怕吧（對方生理上力氣比較大），廁所的設立目的應該除了生理需求的滿足外，也具有心理上的安全感」、「我也無法接受免術換證，誰知道會不會故意裝跨性別要去性侵女生，防人之心不可無」。

也有人認為身分證的性別欄是直觀能分辨性別的資料，「我以為身分證上的男女用的就是生殖器官來分，到底為什麼要能申請改這個，還是乾脆出生時隨機選號就好，反正變更的門檻越來越低，法律認證的心理女嗎？其實不是很懂這個概念，如果是覺得他心理女，是不是代表法律覺得男女在心理上是不同的？有依據嗎？總感覺在加重性別標籤」、「抱歉，免術換證真的無法接受，上面都有提到很大的點，其他還有，未來這樣長此以往沒有嚴謹的規範去約束換證行為，這樣中華民國的身份證到底在國際上還有沒有公信力可言，身份證是標明你生理背景最簡單直觀的資料說」。

折衷的提議

有網友提出折衷的作法，「為什麼不要直接新增第三性的欄位，把所有分類模糊的人全部歸類在這不就行了，我覺得還是新增一個「其他」選項會比較好，說實話很多生理女自己的性別認同就很模糊，比方說只是做了平胸手術的T、打扮男性化，在女女關係裡的被賦予的稱謂也是『男朋友』，也不喜歡別人把她當女生看待，但這些T上廁所卻是去女廁，持有的身分證也是女性，整個就很矛盾，根據她自身的性別認同交著女朋友的T可以是異性戀又是同性戀，定位模糊，用現在的廁所議題來看，這些T們究竟該去男廁還是女廁才不會讓其他使用者覺得不舒服呢」、「我確實沒去考慮過更衣室和大眾衛浴這類場所，雖然我個人覺得沒差，但能理解很多女生會無法接受。如果能想辦法在更衣室裡都設置一些隔間讓介意的人使用的話應該會好一點？」