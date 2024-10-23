一次丟5張喜帖！親戚兒結婚「紅色炸彈發5兄妹」 他怒轟：斷絕來往

收到親友的喜帖固然是一件喜事，不過當「紅色炸彈」炸過來時，要如何準備禮金也有許多眉角。近日一位網友發文透露，家裡有五個兄弟姊妹，之前只發過一張喜帖給親戚，未料當對方的兒子要結婚時，竟然一次丟了五張「紅色炸彈」過來，讓原PO傻眼怒轟：「真的是憑實力斷絕來往」。貼文發布後，也掀起網友議論。

一位網友在匿名公社上分享，近日收到親戚寄來的喜帖，本該是一樁喜事，卻讓原PO頗為不滿，直呼「爛親戚」。他指出，雖然自家有個五兄弟姊妹，但只有妹妹出嫁時，才給該親戚一張喜帖，沒想到現在親戚的兒子要結婚，竟然一次丟了五張紅色炸彈，彷彿在暗示要給五份紅包，讓原PO忍不住傻眼直呼：「當我家大人都不在就是了？真是爛透了，真的是憑實力斷絕來往」。

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言，笑稱「包一份全家去吃啊」、「看他當初包多少，五兄妹合包一份就好，沒什麼困難啊」、「把一份紅包錢拆成五份包就好了啊」、「一戶通常一張就夠了，他可能第一次結婚不懂，你家五個人就放五張」、「很猛的親戚，不用客氣！開始揪團帶滿一桌的鄉民去慶祝」、「從第一道包到最後一道，那個蹄膀一定要打包」。

也有人替不解的網友釋疑，表示「有家長在，喜帖應該只發一張給家長，而不是同輩的都發」、「爸媽還在通常都是直接發給長輩，而且他們家（指原PO家）也只有妹妹結婚發給對方一張喜帖，對方兒子結婚不是選擇發給原PO爸媽，而是選擇直接發給他們五個兄弟姐妹，整個誇張」、「直白一點的舉例：妳爸媽生了五個小孩，爸媽只在妳出嫁時放帖子給同輩兄弟姊妹（叔伯姨舅），結果妳爸某兄弟娶兒媳婦時，直接放帖子給妳們兄妹五家人」、「長輩在就長輩包，長輩不在就看交情寄帖子，沒打電話就當沒發生，如果你以後不想收禮回禮的話」。