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他省吃儉用存50萬卻因「家裡1句話」全歸零 網認：就像不定時炸彈

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享自身處境，表示自己從小家境就不好，出了社會後領著3萬多的月薪，省吃儉用的存到50萬，卻因為家裡人的「一句話」，在一夕之間存款歸零。示意圖／AI生成
一位網友分享自身處境，表示自己從小家境就不好，出了社會後領著3萬多的月薪，省吃儉用的存到50萬，卻因為家裡人的「一句話」，在一夕之間存款歸零。示意圖／AI生成

現今社會面臨低薪和高物價，若是自小家境狀況不好，便難以從經濟底層翻身。一位網友分享自身處境，表示自己從小家境就不好，出了社會後領著3萬多的月薪，省吃儉用存到50萬，卻因為家裡人的「一句話」，在一夕之間存款歸零，原PO也忍不住感慨：「為什麼窮人小孩只是單純的活著就這麼困難呢？」

一位網友在Dcard上以「窮人小孩真的很難存到錢」為題發文，提到自己的家境並不優渥，學生時代若想補習、買參考書時，家裡的經濟狀況沒辦法負荷，連大學生活都是半工半讀的度過。畢業後，原PO找了一份月薪3萬多的工作，為了存錢每天省吃儉用，「早餐吃15元夾心麵包，晚餐吃粥配罐頭，手機拿6年前的安卓機，騎3萬多的中古機車」。

由於手邊沒有閒錢，所以旅遊對他而言是一種奢侈，也因為擔心餐廳太高級、無法負擔，不敢跟朋友、同事聚餐。原PO坦言，自己沒有多餘的休閒育樂活動，放假也是在租屋處上網、看盜版電影，「因為我也沒錢訂閱什麼串流，上網是窮人最便宜的娛樂了」。

經過一番努力，原PO好不容易存到了50萬，家人卻突然開口跟他要錢，說屋頂漏水要修繕，爸爸生病要自費看中醫，媽媽又有糖尿病需要吃藥，「於是我把50萬全給了家裡，現在我的存款又重回原點」。眼看存款瞬間歸零，原PO也只能無奈怨嘆：「為什麼窮人小孩只是單純的活著就這麼困難呢？」

貼文曝光後，許多人湧入安慰原PO，並給出建議，「不要讓家人知道你有錢，貧窮會遺傳你要翻轉」、「不要給就完事了，反正也沒有把你栽培成多好賺錢的條件，是我就不給」、「辛苦了，很多人說不生小孩是自私的行為，難道窮人生小孩就不自私嗎」、「雖然這麼說很壞，但我覺得你如果想要變有錢，就不能被家庭綁架，不要讓家人知道你有多少錢」。

也有不少網友很有共鳴，「辛苦了，完全懂辛苦了，完全懂，窮人家就是不定時炸彈，不會幫你還只會拖累你，所以我個人不婚不生，痛苦留在我這就好」、「投胎爛就跟我一樣直接擺爛，如果家人跟我要50萬理都不理」、「家裡窮最可怕的還是就算自己可以過得去，家人也不會放過你」、「我自己家庭也是這樣，對窮人而言，用最低的成本養小孩，卻要得到最高的收穫，最好高中開始打工，高中大學都學貸，畢業後直接要孝親費，生病了要子女照顧付錢。對他們而言，子女就是他們的退休金，比投資股票還賺；不在乎子女過得好不好，因為他們只在乎他們自己」。

子女 孝親費 家人 窮人

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