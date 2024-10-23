女分手想宣稱「甩了對方」 網大嘆：被發現撒謊更丟臉

男女交往到盡頭時，如何和平分手也是一大考驗。日前有位女網友哭訴「被分手了，如果對外宣稱自己甩了對方，會不會比較有面子？我真的好喜歡他喔！」對此，過來人安慰，「其實別人不會在意妳是不是被甩那個，多的是嗑瓜（看好戲的意思）的而已」。

一名女網友在臉書社團「匿名3公社」哭訴，「我被分手了，如果對外宣稱自己甩了對方，會不會比較有面子？心裡的痛會不會比較少一些？8個月就這樣掰掰了，少說也要撐個一年，對方都沒什麼付出，都是我拚死倒貼，可是我真的好喜歡他喔」。

文章曝光後，過來人表示「傻女孩，現實生活愛是不能當飯吃的，只有渣男才會靠女人吃軟飯，即時停損才是對的，要找個能讓妳依靠的男人，而不是妳讓他依靠的，越容易得到是越不珍惜的，妳值得更好的」、「有的好幾年也是說分就分了，其實別人不會在意妳是不是被甩那個，多的是嗑瓜的而已，聊過了就忘了，找個真正愛妳的」。

也有網友安慰「被發現撒謊不是更丟臉嗎？不如大方承認被放生還有人安慰」、「分手就分手，各自安好，無所謂面子不面子」、「喜歡能當飯吃嗎？結婚之後什麼都是屁」、「面對事實就好，當平常心看待」、「永遠別吃回頭草，面對下一位吧，好自為之」、「這樣不會幸福的，愛是雙向的」、「大家都愛面子，但各自安好就好」。