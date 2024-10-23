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26歲男突被老婆帶去結紮 他曝變「紮男」心路歷程：沒那麼可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享結紮的心路歷程。示意圖 / 歐新社
一名男網友分享結紮的心路歷程。示意圖 / 歐新社

許多夫妻結婚生子後，會討論結紮的問題，日前也有位男網友分享「結紮經驗」，指出他跟老婆從以前就不想要小孩，兩人討論後，有天突然決定「去結紮吧」，於是老婆就幫他預約好手術，讓原PO成為「紮男」了。

一名男網友在Dcard發文表示，他跟老婆是青梅竹馬，兩人在今年26歲時結婚，雙方從以前就有討論「不想要小孩」，最後決定「不生快樂一生」，但遲遲沒有行動去做結紮。直到有一天，老婆在大夜班下班後，直接開口問「你要不要去結紮啊？」，而且還直接打電話給醫師，幫忙預約手術。

原PO坦言，「老實說我還沒進入狀況，想說結紮是這麼突然的決定嗎？那可是活生生被戳兩個洞，把輸精管剪掉，再塞回去的過程，而且我全程醒著耶」。不過他仍堅強地到了手術室，「跟一般打針沒兩樣，只是有點酸酸的」。後來他詢問醫師，「麻醉是不是還沒打完？」，醫師回答「啊…抱歉，忘了跟你講，你的輸精管已經拉好一邊了，再等一下就結束了」。

他指出，「我完全沒發現他們已經在開刀，我想努力看他們對我的身體做什麼，看到蛋蛋被開一個洞，然後小小的米粉條暴露在外，聊一聊手術就結束了，醫生要我躺在手術床上恢復，我發現其實我也沒什麼不舒服的感覺。其實結紮沒那麼可怕，事前我就知道這個道理，事後想想其實男生結紮的好處真的很多，也可以讓老婆安心」。

文章曝光後，網友大讚「你這個紮男」、「男生願意紮真的加分」、「願意結紮的男生真的暈爆，先說我不認為男生結紮是必要的，但手術畢竟辛苦的是男生，需要很大勇氣，也要承受可能的痛苦跟風險，真的超厲害！太帥了哥！」、「你好帥氣，老婆也很帥氣！太酷了這對，祝你們以後幸福」、「月底我也要去紮了，好緊張！」

手術 結紮

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