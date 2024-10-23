搬出去住就是不孝？獨生女遭情勒「怎丟下爸媽」 網勸跑：以後更難

子女出社會後為了工作方便，選擇搬離老家、在外租屋是件再平凡不過的事。然而近日一名網友發文指出，他的朋友在工作穩定後，向爸媽表示想搬出去住，卻被怒斥身為獨生女怎麼可以丟下父母搬走，讓朋友相當困擾，不知道該如何說服家人才好。

原PO在PTT上發文表示，他朋友是家中的獨生女，最近因為工作穩定了，所以打算搬出老家自己住。然而朋友父母知情後卻相當憤怒，責怪他身為獨生女怎麼可以丟下爸媽。

朋友對此相當困擾，表示之所以想搬出去，除了渴望有自己的空間外，每日近2小時的通勤時間也讓他疲憊。對此，原PO發文向網友尋求解方，希望能幫朋友說服父母。

許多網友建議果斷搬家即可，「不用說服，東西收了就搬」、「必要物品帶一帶，直接搬走就好了，本來就只需要告知，什麼事都得父母同意，又不是未成年」、「情勒你一次，後面還有千千萬萬次，你還不跑，那就賭你什麼時候壓力爆炸吧」。

也有人勸原PO朋友盡早搬離，「女生沒在大學時候跑，後面就很難自由了」、「趁現在能搬要把握住，拖到他們健康出問題還真的難搬」。

還有網友感嘆傳統思維害人不淺，「一句不孝就可以綁架自己的人生？ 證明自己來到這個世界就是被用來養兒防老的」、「很多華人家庭希望小孩經濟獨立，但不希望小孩精神獨立或是個體獨立」、「住在一起只是想有免費傭人，而且還死不麻煩兒子，硬要麻煩女兒」。