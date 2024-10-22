情侶不吵架容易「直接分手」？ 內行人點破：不愛了找理由

情侶之間最怕吵架之後，一言不合就分手，不過日前有位女網友表示，她近期被交往6年的男友分手，理由之一是「不吵架」，讓她驚訝直呼「我一直覺得我們隨時可以溝通任何事，很多人佩服我們不吵架，但現在分手原因就是不吵架，我很不了解」，對此，有內行人回應「我覺得是他不愛了」。

一名女網友在Dcard發文表示，她和男友交往了6年，今年分手了，從原本平淡的相處，不管去哪裡或決定任何事，他們都會仔細分析好壞，如果時間允許的話，兩人也會一起做很多事，甚至在期待「有什麼事情值得去吵架」，但原PO坦言「生活中到目前都沒出現需要吵架的事，像是牙刷沒放好，只要她提醒一次，男友就會擺好。男友提醒她上車要繫安全帶，她也馬上繫好」。

原PO男友認為「不應該重複問一件事情」，當下原PO也不會再問，甚至男方假日要加班，她也都說好，唯一想到的問題是她自己出門會延誤，遲到10分鐘內，男友以前不會說什麼，今年才坦言「不想等了，沒耐心」，讓原PO不解「很多人都佩服我們不吵架，連我們自己都這樣覺得，但現在變成分手的原因之一，我就不了解為何」。

對此，網友安慰「我覺得他說不想等，是因為可能遇到更適合的人，不是劈腿，而是遇到更心動的人，另外你提到他不想說第二次，那可能是他很多事情憋在心裡，不代表他沒意見」、「感覺男友只是不愛了，亂找一些理由」、「從妳的內容來看，感覺凡事妳都能處理，情緒也很穩定，男友能遇到妳這種人，是很幸運的，可惜他還不懂」、「我覺得男方就是對妳沒感情了」、「不愛了的話，什麼都能成為分手的原因」。